Не наступ: чому насправді Захід просить громадян покинути Росію та Білорусь
Низка країн Заходу рекомендує своїм громадянам покинути Білорусь та Росію. Це може бути хорошою новиною, адже держави бояться, що Україна буде бити у відповідь по країнах-агресорках з нових типів озброєння.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив дипломат, посол України в США (у 2015 – 2019 роках) Валерій Чалий. За його словами, на території Білорусі нема достатнього угрупування для наступу на Київ.
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Це хороша новина для України
Валерій Чалий пригадав, що напередодні 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, рішення п’яти країн вивести свої посольства та громадян з Росії підтвердило його прогноз щодо приблизної дати початку бойових дій.
"Було рішення п’яти країн: Великобританія, США, Канада, Нова Зеландія, Австралія. Вони входять у систему обміну розвідінформації. У них є обмін не тільки космічними спостереженнями або воєнною розвідкою, але й агентурою. Коли ці країни почали виводити свої посольства і громадян, було зрозуміло, що можна рахувати тижні чи дні до початку вторгнення", – сказав дипломат.
Тому експосол України у США порадив звернути увагу на рішення, яке приймуть ці країни.
Якщо це буде дуже консолідована позиція по заклику своїх громадян, ми будемо розуміти, що є побоювання: будуть удари по Білорусі у відповідь,
– зазначив він.
Валерій Чалий додав, що є офіційна позиція України: на території Білорусі нема достатнього угрупування для наступу на Київ. Тому, на думку дипломата, Захід боїться, що Україна буде мати нові типи озброєння, які зможе використати для ударів у відповідь Росії та Білорусі.
"Я так це трактую. Це хороша новина, якщо це буде саме у такому напрямку", – наголосив експосол.
Що означають заклики країн Заходу виїхати з Росії та Білорусі: дивіться відео
Країни закликають своїх громадян покинути Білорусь та Росію
- Американців закликали негайно покинути Росію самостійно, оскільки посольство США має серйозні обмеження у Росії щодо надання допомоги своїм громадянам. У посольстві нагадали, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію громадян до збройних сил. У цьому зв'язку підкреслюється, що Росія може відмовитись визнавати громадянство США щодо осіб із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду з росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу.
- Франція також закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь. У МЗС Франції зазначили, що через збройний наступ, який Росія розпочала в Україні, та закриття білоруського повітряного простору, всі поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються.
- Уряд Канади наполегливо рекомендує своїм громадянам виїхати з Білорусі та Росії. Канадців закликають не їздити туди "через ризик свавільного застосування місцевих законів і збройного конфлікту між Росією та Україною".
- ЗМІ повідомляють, що Бразилія також закликає своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та Росії, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.