Не наступ: чому насправді Захід просить громадян покинути Росію та Білорусь

Низка країн Заходу рекомендує своїм громадянам покинути Білорусь та Росію. Це може бути хорошою новиною, адже держави бояться, що Україна буде бити у відповідь по країнах-агресорках з нових типів озброєння.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив дипломат, посол України в США (у 2015 – 2019 роках) Валерій Чалий. За його словами, на території Білорусі нема достатнього угрупування для наступу на Київ.

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Це хороша новина для України

Валерій Чалий пригадав, що напередодні 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, рішення п’яти країн вивести свої посольства та громадян з Росії підтвердило його прогноз щодо приблизної дати початку бойових дій.

"Було рішення п’яти країн: Великобританія, США, Канада, Нова Зеландія, Австралія. Вони входять у систему обміну розвідінформації. У них є обмін не тільки космічними спостереженнями або воєнною розвідкою, але й агентурою. Коли ці країни почали виводити свої посольства і громадян, було зрозуміло, що можна рахувати тижні чи дні до початку вторгнення", – сказав дипломат.

Тому експосол України у США порадив звернути увагу на рішення, яке приймуть ці країни.

Якщо це буде дуже консолідована позиція по заклику своїх громадян, ми будемо розуміти, що є побоювання: будуть удари по Білорусі у відповідь,

– зазначив він.

Валерій Чалий додав, що є офіційна позиція України: на території Білорусі нема достатнього угрупування для наступу на Київ. Тому, на думку дипломата, Захід боїться, що Україна буде мати нові типи озброєння, які зможе використати для ударів у відповідь Росії та Білорусі.

"Я так це трактую. Це хороша новина, якщо це буде саме у такому напрямку", – наголосив експосол.

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Країни закликають своїх громадян покинути Білорусь та Росію