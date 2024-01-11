Спочатку розібрали, а потім встановили назад: чому Тернополю повернули новорічну ялинку

У Тернополі нещодавно почали демонтаж ялинки. Однак згодом символ новорічних свят повернули на місце.

Ялинку у Тернополі почали розбирати 9 січня, після завершення новорічних свят. Але в результаті її залишили на Театральному майдані.

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Чому ялинку повернули

Цю ялинку вирішили не прибирати поки що, бо про це попросили місцеві жителі. КП "Тернопільміськсвітло" залишило символ Різдва та Нового року на прохання тернополян.

Наші працівники вже зняли з ялинки іграшки, також перейшли до демонтажу ілюмінації. Однак ялинку вирішили залишити на деякий час. Гірлянди, які встигли зняти, повернули,

– сказав директор комунального підприємства Олег Лехіцький.

Він зауважив, що комунальники не вішатимуть назад іграшки.



Новорічна ялинка у Тернополі / Фото "20 хвилин"

Також повернення ялинки прокоментував начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології Олег Соколовський. За його словами, після початку демонтажу ялинки почалися масові звернення жителів Тернополя до них. Одні дзвонили, а інші особисто приходили в управління.

Дорослі просили владу залишити ялинку, бо про це попросили їхні діти. Соколовський заявив, що після цього мер Тернополя Сергій Надал дав відповідне доручення. Ялинка ще простоїть деякий час, але наразі невідомо, скільки саме.

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