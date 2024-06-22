Чому Ту-95 несуть дедалі менше ракет: Світан назвав перелік причин

Раніше один російський бомбардувальник Ту-95 ніс понад вісім ракет, нині – лише одну. Є три можливих причини, чому судно бере на борт дедалі менше ракет.

Росіяни зіткнулися зі справжніми проблемами або знову хитрують. Детальніше 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Перша причина

Від початку конструювання планер Ту-95 не призначений для підвісу важких ракет на пів крила. Бомбардувальник будували як судно, яке може нести 6 ракет в барабані. Мовиться про Х-55 та Х-555.

Згодом росіяни вирішили запускати з Ту-95 ракети Х-101, але вони не поміщаються в барабан. Тому бомбардувальник модернізували на Таганрозькому заводі, щоб ці ракети можна було підвісити.

Але не розрахований режим польоту, найімовірніше, призвів до конструктивних змін у планері Ту-95. Грубо кажучи, почало ламатися крило після підвішування багатьох ракет,

– припустив Роман Світан.

З огляду на таку проблему, росіяни зменшили кількість ракет до 4, потім – до 2, а тепер – до 1.

Друга і третя причини

Зменшення кількості ракет на борту Ту-95 може бути також пов'язане з тренуванням або навчанням льотного складу. Російське командування, імовірно, перевіряє техніку пілотування деяких льотчиків. Тобто пілоти виконують начебто навчально-тренувальні чи контрольні польоти, але з бойовим застосуванням одночасно.

Тобто поєднують. Оскільки політ на Ту-95 є доволі дорогим задоволенням. За один виліт у судно входить більш як одна залізнична цистерна авіаційного гасу. А в Ту-160, до речі, три таких цистерни, тому вони їх не використовують. Це занадто дорого,

– наголосив льотчик-інструктор.

Також російське керівництво може намагатися видати льотному складу посвідчення УБД – учасника бойових дій. Якщо виконувати певні бойові завдання, у російських льотчиків є змога отримати додаткові "презенти".