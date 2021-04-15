Може зникнути як Вовк, – Юрчишин сказав, чому насправді Тупицький не прийшов в суд

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький вкотре не прийшов до суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Зрештою він може зникнути як і суддя Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк.

Тупицький домагається зняття з себе будь-якої можливості відповідальності. Таку думку в ефірі висловив народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

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Тупицький використовує найлегший варіант – ховається

За його словами, одіозний глава КСУ може зникнути як Вовк, якщо ухвалять рішення силою притягти його в суд.

Він зауважив, що Тупицький домагається затягнути справу і не відповісти за ті ймовірні злочини, які він вчиняв.

Тому він використовує найлегший варіант – сховатися,

– зазначив Юрчишин.

Якщо почнеться судовий процес, як сказав нардеп, то можуть виникнути інші обставини, додаткові свідчення щодо злочинів Тупицького, за які доведеться відповісти.

Юрчишин сказав, чому Тупицький не прийшов в суд: дивіться відео 24 каналу

Справи не повинні переходити в особисту площину

Депутат також зауважив, що до очільника КСУ потрібно використовувати правові механізми. Адже коли питання переходить в особисту площину, то ситуація політизується. "Потім дуже важко довести юридичну аргументованість таких дій", – додав Юрчишин.

Що відомо про справу Олександра Тупицького

Державне бюро розслідувань повідомило Тупицькому про підозру в наданні неправдивих свідчень та підкупі свідка.

Президент України Володимир Зеленський відсторонив суддю з посади очільника КСУ. Пізніше глава держави взагалі скасував призначення.

До КСУ надійшло подання 49 нардепів щодо оскарження указу Зеленського, які не погодились з таким рішенням.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу