Чому Україна вигідна союзникам як член НАТО і ЄС: відповідь МЗС

Прагнення України до ЄС і НАТО частіше розглядають з точки зору того, що це дає Києву. Однак варто відзначити й переваги для союзників.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ, колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник.

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Що це дасть партнерам

Він наголосив, що Україна мала б приєднатися до НАТО буквально наступного дня після того, як скінчиться нинішня війна, а переговори про членство у ЄС мали б початися вже цього року, і Україна робить для цього своє "домашнє завдання".

Мельник вважає, Німеччина може і має відіграти в обох процесах провідну, а можливо і вирішальну роль.

За його словами, вступ України до ЄС і НАТО – в інтересах Німеччини та інших союзників, хоча більш заведено дивитися на це з точки зору того, що це дає Україні.

Україна може посилити ЄС людським та економічним потенціалом

Завжди були закиди, що Україна хоче приєднатися лише для того, щоб бути під "парасолькою захисту" НАТО… Зараз ми вже продемонстрували, що українська армія може зробити величезний внесок у захист союзників у НАТО. Якщо ми будемо в Альянсі – на нас можна буде розраховувати. Українська армія зараз – одна з найсильніших у Європі,

– заявив заступник глави МЗС.

Щодо переваг для партнерів від вступу України у ЄС, Мельник зауважив, що Україна за площею – найбільша країна Європи і може посилити ЄС зі своїм людським та економічним потенціалом.

"В Україні активна демократія і громадянське суспільство. З економічної точки зору, з її ресурсами та людським потенціалом, Україна залишатиметься важливим фактором для ЄС, у тому числі німецької економіки. На жаль, ми ще не змогли донести до німецького народу, що наше членство лише посилить Європейський Союз і гарантує його процвітання у майбутньому", – додав Мельник.