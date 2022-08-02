Данілов відповів на закиди про недостачу озброєння

Уже понад 5 місяців Україна героїчно бореться з російськими окупантами, які прийшли на нашу землю вбивати та захоплювати території. Однак нерідко можна почути про те, що в українських захисників занадто мало зброї, аби боронити рідну землю.

Ці слова на стрімі 24 каналу емоційно прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Він наголосив, що ЗСУ максимально відповідають та дають відсіч окупантам у міру того, що мають в арсеналі.

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Це – наші спільні наслідки

Данілов погодився, що в України немає 100-відсоткового забезпечення тією зброєю, яка їй потрібна, тож на тій чи інші ділянці фронту справді може не бути чогось.

Це – наслідки нашої спільної 30-річної безрозсудної поведінки, коли ми очікували, чи то зліва, чи то справа, чи то росію, чи то Європу, замість того, щоб будувати власний дім,

– вважає він.

"Це наслідки правління всіх наших президентів, які обиралися до влади і обіцяли, що будуть боронити та захищати, а коли приходили до влади, крім того, що гребли по своїх кишенях і кишенях братів, зятів і кумів, більше нічим не займалися", – додав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що розуміє усіх кому болить, і запевнив, що і йому болить так само. Але, на його думку, усім потрібно розуміти, що ця ситуація – це наші спільні наслідки того, що ми закривали очі, і не звертали уваги на те, як хтось підписував Мінські угоди, хтось продавав зброю тощо.

У лютому в Україну ніхто не вірив

Олексій Данілов пригадав, що на початку повномасштабної війни в України не було нічого, крім радянської артилерії 122-го і 150-го калібрів. Водночас партнери, які сьогодні допомагають нам, тоді в Україну не вірили.

"Ніхто не вірив, що за 5 – 6 днів не впаде Київ, не відбудуться ті чи інші події", – констатував секретар РНБО.

Він розповів, що починаючи з листопада минулого року, мав дуже багато зустрічей, на яких всі вважали і говорили те саме – в України не буде спроможності витримати російську навалу. Відповідь, за його словами, була простою: "Допоможіть нам зброєю, і ми самостійно впораємося з цим ворогом".

Відтак, перші 2 – 3 тижні повномасштабної війни нашій державі довелося доводити, що вона спроможна навіть з голими руками стояти проти агресора.

Змінилася зброя – змінилася війна

Також Данілов нагадав, що взимку, ще до повномасштабного вторгнення, на вустах в українців було лише 3 найменування – протитанкові "Джавеліни" та NLAW і більш потужні "Стінгери".

Більше допомоги у нас не було, і ми змушені були з голими руками йти й гризти цю мерзоту, яка прийшла на нашу землю,

– сказав він.

Сьогодні ж ситуація змінилася. Сьогодні ми маємо більше зброї та знаємо інші назви M777, HIMARS, "Краби" та багато іншого. "У нас змінився сленг, і зі зміною цього сленгу змінюється і війна", – відзначив Данілов.

Однак, й цього ще недостатньо. На думку секретаря РНБО, перелому і війні ще не було, і хребет росії ми ще не зламали. Причина в тому, що в окупантів досі дуже багато зброї, зокрема артилерії.

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