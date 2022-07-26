В ОПУ переконані, що порушення домовленостей з боку росії вигідні Україні

Якщо росія і надалі порушуватиме міжнародні домовленості, обманюватиме й кидатиметься понтами, то це навіть певним чином вигідно для України. Труднощі у відносинах путіна з лідерами інших країн можуть нам допомогти.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президент Михайло Подоляк. За його словами, якщо путін знову почне порушувати різні міжнародні домовленості, зокрема щодо зерна, то це може допомогти Україні.

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Нехай пересвариться зі всіма

Подоляк наголошує, з міжнародна політика росії – це завжди брехня, порушення домовленостей, кидання понтів тощо. Зокрема, не дивно було, що на наступний день після зернової угоди окупанти обстріляли Одеський морський порт.

Але така поведінка може завдати путіну несподіваних наслідків. Він вже має певні труднощі у відносинах з багатьма державами. Якщо буде більше проблем – це лише Україні на руку. Нехай всі дізнаються справжнє обличчя росії.

Він сьогодні має певні складнощі з паном Токаєвим із Казахстана. Якщо матиме певні складнощі з Туреччиною – це чудесно. Якщо через зернову кризу матиме ті ж труднощі у відносинах з арабськими та африканськими країнами – взагалі супер. З Індією – теж супер, – зазначив Подоляк.

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Додамо, Подоляк наголошує, що російські окупанти були шоковані, коли в Україні настав третій етап війни. З появою РСЗВ HIMARS ЗСУ серйозно пошкодили тили загарбників. Кількість артилерійських обстрілів знизилася у 10 разів.