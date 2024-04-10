Дрони з інших країн можуть відставати: Федоров розкрив секрет прориву українських БпЛА

Американська компанія Skydio напередодні висловила стурбованість тим, що їхні безпілотники не виправдали очікувань у боротьбі проти російських військ в Україні, при цьому заявивши, що українські БпЛА зарекомендували себе значно краще. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, чому так.

Українські безпілотники зарекомендували себе на війні значно краще, ніж закордонні. Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону розповів, що на це є 2 причини.

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Як українські БпЛА змогли зробити ривок

За словами Федорова, допомогли дві речі:

перша – відкриття ринку, тобто конкуренція між компаніями, а не монополізація цієї галузі;

друга – цикл зворотного звʼязку від тих, хто застосовує ці дрони.

Наприклад, на певних ділянках фронту дрони, які вчора літали, вже сьогодні на тій частоті не можуть літати і потрібно використовувати інший звʼязок. А це, можливо, взагалі інші дрони. І це впливає на логістику і на багато інших процесів,

– пояснив Федоров.

Він також сказав, що зворотний звʼязок з фронтом дає змогу розвиватися технологіям щодня.

Тому дрони, які виробляють інші країни, можуть за місяць відстати на кілька поколінь по деяким компонентам,

– додав міністр.

Він зазначив, що війна відбувається в режимі реального часу і компаніям потрібно конкурувати. На думку Федорова, тільки ринкова економіка і конкуренція наших підприємців здатна генерувати такі інновації.

В Україні продовжується зростання виробництва дронів

До слова, Михайло Федоров повідомив, що в Україні є зростання по кожній з категорій — від FPV-дронів до далекобійних.

За його словами, якщо порівнювати з 2022 роком, то у 2023 році виробництво було більше у 100 разів.

Міністр анонсував, що у 2024 році виробництво буде ще більшим.

Також в нашій країні з'являється все більше спецпідрозділів, які навчилися використовувати дрони й дають якісний зворотний зв'язок, щодо того, що потрібно покращити.