Звідки в суспільстві виникають суперечки про світло в сусіда і хто більший українець

Під час довгої війни – а у нас довга війна – однією з ключових криз є криза соціального напруження. Воно може вимірюватись примітивною формулою "втома+недовіра=напруга".

Працювати й страждати всі мають однаково

Втома напряму залежить від ситуації на фронті. Навіть не від протяжності конфлікту. Є прогрес, є перемоги – втома спадає, а разом з нею спадає і напруга.

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Коли нема перемог і навіть нема поразок, то втома зростає. Тому що перемоги дають надію, а надія сильніша за все.

Недовіра, як і втома, – поняття відносне і не вимірюється "недовіроміром". Ключовим поняттям у розумінні недовіри є поняття справедливості, яке у кожного різне. Загальний принцип у більшості людей простий: в одному човні всі мають і працювати, і, що найголовніше, страждати однаково.

Звідси і йдуть скарги на тих, у кого є світло від тих, у кого нема, звідси і суперечки про те, хто більший українець, між тими хто виїхав і хто залишився, звідси ж і реакція на Колю Тищенка у Таїланді. Ми можемо ставитися до цього як завгодно, але це є. Ми втомлені й злі.

Система ламається під тиском напруги

Напруга буде зростати й буде спадати. Але вже зараз я бачу навіть по собі, що кількість речей, які мене бісять, різко зросла, і дії ідіотів на кшталт Тищенка не допомагають мені заспокоїтись. Я не думаю, що помилюсь, якщо скажу, що напруга у суспільстві є.

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І так само як під надмірною вагою першими ламаються найслабші кістки в організмі, так і в країні під тиском напруга рве там, де слабко. А слабко у парламенті, слабко у судах, слабко у чиновницькому апараті, слабко серед радянських генералів і серед радянської системи інституцій, які періодично видають себе за сучасні й модерні. Звідти приходить біль, і там ламається скелет.

Ми можемо і мусимо посилювати організм країни вже зараз. Укріплювати слабке, формувати нове, покращувати й будувати. Не можна відкладати все на "після перемоги". Ми заслужили на нову Україну. Дійсно заслужили.