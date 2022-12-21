Таке вже було весною: для чого вагнерівців перекинули в Білорусь

У Центрі національного спротиву повідомили, що найманці з ПВК "Вагнера" прибули на північний кордон України. Вони можуть готувати провокації, щоб імітувати обстріл Білорусі.

Такий сценарій можливий. Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук.

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"Уже той факт, що ця інформація з'явилася у ЗМІ, належним чином має насторожити організаторів провокацій", – зазначив експерт.

Що вже робили росіяни

З іншого боку, за словами Харука, можемо згадати, що подібні провокації уже були ще весною. Тоді росіяни з власного штурмовика пускали ракети у повітряний простір над Україною й били по білоруському селу.

Білоруси спокійно це проковтнули, оскільки Лукашенко не зацікавлений вступати у пряму війну проти України. Провокації організовувати можна, але невідомо, наскільки вони виявляться дієвими для досягнення мети, – зазначив Харук.

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