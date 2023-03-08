Українка нині – захисниця та активістка: чому варто вшановувати жінок 25 лютого, а не 8 березня

Щодо святкування 8 березня йде чимало дискусій. Багато людей вважають, що жінок краще вітати 25 лютого. Натомість березнева дата має радянські відголоски.

Найбільш очевидний аргумент щодо святкування 25 лютого – день народження Лесі України. Про це пише політик Ярослав Юрчишин.

До теми 3 головних аргументи проти вихідного 8 березня

Леся Українка – одна з найвидатніших наших співвітчизниць. Тому варто віддати належне українській поетесі та абстрагуватися від тяглості традицій СРСР.

Загалом лютий — найкращий час, аби віддати належне українкам, які гідно продовжують роль предків. Українська жінка – найбільш незламна на планеті, тому точно варта свого свята –окремого від СРСР.

Українська жінка нині — це волонтерка, захисниця, активістка, громадська діячка,

– додав Юрчишин.

Інші причини святкувати 25 лютого

Юрчишин називає й інші важливі дати, пов'язані з лютим. Наприклад, у лютому народилися:

Гандзя Дмитерко — військова жіночої чоти Січового Стрілецтва,

Дарія Гусяк — діячка ОУН-УПА, особиста зв’язкова Романа Шухевича.

Відійшли у вічність в лютому інші вольові співвітчизниці:

Олена Антонів — патріотка й правозахисниця, лікарка й членкиня Клубу творчої молоді,

Марія Лаврів — членкиня ОУН, активна учасниця національно-визвольного руху, замордована

Ольга Басараб — громадська діячка Галичини початку ХХ століття,

розстріляна в Бабиному Яру поетеса Олена Теліга.