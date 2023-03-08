Українка нині – захисниця та активістка: чому варто вшановувати жінок 25 лютого, а не 8 березня
Щодо святкування 8 березня йде чимало дискусій. Багато людей вважають, що жінок краще вітати 25 лютого. Натомість березнева дата має радянські відголоски.
Найбільш очевидний аргумент щодо святкування 25 лютого – день народження Лесі України. Про це пише політик Ярослав Юрчишин.
До теми 3 головних аргументи проти вихідного 8 березня
Леся Українка – одна з найвидатніших наших співвітчизниць. Тому варто віддати належне українській поетесі та абстрагуватися від тяглості традицій СРСР.
Загалом лютий — найкращий час, аби віддати належне українкам, які гідно продовжують роль предків. Українська жінка – найбільш незламна на планеті, тому точно варта свого свята –окремого від СРСР.
Українська жінка нині — це волонтерка, захисниця, активістка, громадська діячка,
– додав Юрчишин.
Інші причини святкувати 25 лютого
Юрчишин називає й інші важливі дати, пов'язані з лютим. Наприклад, у лютому народилися:
- Гандзя Дмитерко — військова жіночої чоти Січового Стрілецтва,
- Дарія Гусяк — діячка ОУН-УПА, особиста зв’язкова Романа Шухевича.
Відійшли у вічність в лютому інші вольові співвітчизниці:
- Олена Антонів — патріотка й правозахисниця, лікарка й членкиня Клубу творчої молоді,
- Марія Лаврів — членкиня ОУН, активна учасниця національно-визвольного руху, замордована
- Ольга Басараб — громадська діячка Галичини початку ХХ століття,
- розстріляна в Бабиному Яру поетеса Олена Теліга.