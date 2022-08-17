Це підживлення ворожої сили: як росіяни через Кримський міст забезпечують 2 лінії фронту

Збройним Силам України важливо знищити Кримський міст, який серйозно підживлює угруповання окупантів. Великий "бабах" – і в росіян почнуться проблеми на двох напрямках.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань. За його словами, саме Кримський міст допоміг окупантам влаштувати повномасштабне вторгнення 24 лютого.

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Через нього загарбники прогнали величезну кількість військової техніки, боєприпасів та живої сили, яка згодом незаконно увійшла з тимчасово окупованого Криму.

Завдяки мосту вони підживлюють свою силу

Весь цей масив техніки та живої сили, яку переганяють через Кримський міст, згодом йде на два напрямки – Запорізький через Мелітополь та власне на Херсонщину. Якщо ЗСУ знищать, то ситуація в цих регіонах може змінитися.

Цей міст фактично послугував підготовкою до вторгнення. Наразі вінпідживлює ворожу силу. Тому, знищивши його, ми фактично відріжемо окупантів від того, що вони зможуть стягувати озброєння з росії, – зазначив Хлань.

Якщо окупанти не матимуть змоги підвозити боєприпаси та живу силу через Крим, то в них залишиться єдиний шлях – через Донецьку область.

Хлань про те, чому важливо знищити Кримський міст: дивіться відео

Додамо, після вибухів у Новофедорівці, в Джанкої та селищі Гвардійське окупанти почали перекидати авіацію подалі вглиб півострова та в росію. Вони передислокували кілька десятків вертольотів та літаків. Під час перельоту на одному з МіГ-31 сталася пожежа.