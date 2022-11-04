Чому велика різниця між російськими та українськими втратами: пояснення Жданова

Між українськими та російськими втратами на фронті є величезна різниця. При цьому наш Генштаб не приховує, але й не афішує точні цифри втрат серед ЗСУ.

У своєму стрімі військовий експерт Олег Жданов пояснив причини менших втрат українських захисників, передає 24 канал.

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За його словами, росіяни наповнюють свої підрозділи та лінії оборони мобілізованими й це є причина таких великих цифр. Крім того, в ЗСУ є можливість випалювати всі резерви ворога на глибину до 70 кілометрів.

Жданов зазначив, як тільки зʼявляється інформація щодо району зосередження окупантів, туди летять або високоточні боєприпаси артилерії на 75 кілометрів, або система HIMARS, або "Ураган", або "Смерч".

Подивіться, які втрати в техніці – 20 одиниць. Це дуже багато – 20 танків, 22 бойові броньовані машини. Це дуже багато. Фактично танковий батальйон, а також ББМки це ще один мотострілковий батальйон – ми знищили за добу,

– акцентував Олег Жданов.

"Плюс там під 900 людей особового складу. Це все внаслідок того, що вони збільшили щільність військ", – додав військовий експерт.

Дивіться відео: Олег Жданов про втрати серед українських та російських військових

Він розповів, що ЗСУ не йдуть в лобові атаки, тому зазнаємо менших втрат й бережемо людей. Для того, щоб вести наступ у нас є малочисельні спеціально навчені маневрені групи, які забезпечують звільнення наших територій від російських загарбників. Таку тактику ми застосовуємо, тому наші втрати в рази менші.

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