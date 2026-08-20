Чи це означає, що весь цей час влада буде незмінна? А якщо це ще п’ять років? Часті зміни влади в демократичних країнах якраз і викликані тим, що будь-яка влада за кілька років стає повністю неадекватною. Про це пише Валерій Пекар.

Я вже не кажу про те, що влада розбещує, тож політиків треба міняти так часто, як підгузки (приписується Марку Твену, але він такого не писав; перша документально зафіксована фраза належить Галині Старовойтовій, вбитій російськими чекістами).

Забув додати: рейтинг чинного президента з часом буде далі падати, тож в якийсь момент неможливість перемоги на виборах може породити спокусу ніколи їх не проводити. Таке бувало в різних країнах.

Управлінська криза набирає обертів

Друга причина необхідності виборів – це те, що ми маємо досить глибоку управлінську кризу.

Переставляння тих самих людей не вирішує проблеми обмеженості сукупної компетенції цієї команди. Додайте до того постійне скорочення команди через випадання тих або інших персонажів – у когось занадто виріс рейтинг, хтось попався на корупції, хтось не витримав і пішов, когось принесли в жертву.

Виклики ускладнюються, а сукупні компетенції скорочуються. Так можна й не дожити до перемоги. Адже у війні на виживання переможе той, хто найкраще управляє наявними обмеженими ресурсами.

Влада буде послаблюватися

Антикорупційні інституції продовжують роботу в безпосередній близькості до кабінету номер один. У якийсь момент може виявитися, що підозру занесуть в сам кабінет.

У президента є імунітет, але накопичення корупційних кейсів рано чи пізно призведе до втрати легітимності. І тут ми знову станемо заручниками неможливості проведення виборів.

Є ще один фактор, що проявився лише останнім часом. Я вже писав, що постійні зусилля зі зміцнення влади в якийсь момент призводять до протилежного результату. Функція нелінійна. Влада президента буде послаблюватися, і в якийсь момент це створить загрозу для країни, ще більшу, ніж надмірне посилення влади. Все це ми вже проходили у 1917 – 1921 роках, і тоді все погано закінчилося.

Ось такі умови задачі, хлопці та дівчата. Тепер питання: що ми можемо зробити для трансформації влади в умовах неможливості проведення виборів?