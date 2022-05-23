Чому від перемоги України над Росією залежить доля світу

Україна може завершити цю війну тільки повним відновленням своєї територіальної цілісності. Про це сказав президент Володимир Зеленський, про це стверджують і в Офісі Президента України.

Світ – за цілковиту перемогу України

Президент Польщі Анджей Дуда, який виступав в українському парламенті, підкреслив, що міжнародне співтовариство має вимагати повного відходу Росії з окупованих нею територій і що відмова від будь-якого регіону України на користь Російської Федерації буде серйозним ударом по Заходу.

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З'явилися голоси, які кажуть, що Україна має поступитися на вимогу Володимира Путіна, – сказав Анджей Дуда у своєму виступі перед депутатами Верховної Ради України. – Однак тільки Україна має ухвалювати рішення про своє майбутнє.

Таким чином, можна чітко зафіксувати, що ідея того, що війна, яка розв'язана Володимиром Путіним проти України 24 лютого 2022 року, може закінчитися тим, що Україна погодиться з пактом суверенітету Росії над своїми територіями, є абсолютно облудною.

Вона облудна не тільки з погляду національних інтересів України, яка зазнає і економічних проблем, і національного приниження, якщо погодиться, що український Крим, Донбас, Херсонщина можуть і надалі окупуватися злочинцями, які вважають, що у світі немає міжнародного права. Це також удар і по цивілізації, по демократії як такій.

Як повалити "мавзолей" імперії

Якщо ми погодимося із тим, що за допомогою сили можна приєднувати чужі території, завтра рецептом Путіна захоче скористатися будь-який автократ у будь-якому регіоні світу.

Саме тому такою важливою є повна перемога над РФ як над злочинною терористичною організацією, яка тільки видає себе за державу. Саме тому необхідне приниження путінського режиму, приниження, яке стане очевидним для десятків мільйонів росіян.

І, до речі, таке публічне приниження має допомогти росіянам позбутися власного режиму. І, врешті-решт, через сторіччя будування злочинної людиноненависницької імперії хоча б спробувати побудувати нормальну державу, державу для людей, а не для знищення інших народів, не для приниження інших народів, не для боротьби зі світом.

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Тобто не для усього того, чим російська держава тільки й займалася впродовж свого існування – і у вигляді Московського князівства, і у вигляді Московського царства, і у вигляді російської імперії, і у вигляді Радянського Союзу. І коли нарешті з'явився шанс бути людьми – знову теж саме у вигляді путінської РФ, цього монстра.

Ну невже не можна спробувати скинути з себе цю звірячу шкуру? Це, звичайно, риторичне питання, але можна побачити, що РФ робить все можливе, щоб залишатися таким собі монстром.

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