Всі люди зіткаються з випадінням волосся, адже це природний процес. Замість тих, що випали виростають нові волосяні стрижні. Тому якщо ви помітили вранці кілька волосків на гребінці – це не страшно.

У нормі за один день може випасти від 50 до 100 волосинок. Але коли кількість втраченого волосся більшає, а їх об'єм на голові швидко зменшується, це може привести не тільки до зміни зовнішності, але і до душевних переживань. Тоді проблема випадіння волосся дуже актуальна.

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Наше волосся часто відображає спосіб харчування і може свідчити про існування проблем в організмі людини.

Активне випадіння волосся частий супутник гормональних порушень , наприклад, в роботі щитоподібної залози – як її гіпер-, так і гіпофункції, при діабеті та резистентності до інсуліну. Може почати випадати волосся у жінок після вагітності і пологів. Як правило, під час вагітності волосся набуває чудового вигляду через збільшення кількості жіночих статевих гормонів (естрогенів), а через кілька місяців після пологів рівень гормонів приходить в норму, тому волосся може випадати надмірно.

, наприклад, в роботі щитоподібної залози – як її гіпер-, так і гіпофункції, при діабеті та резистентності до інсуліну. Може почати випадати волосся у жінок після вагітності і пологів. Як правило, під час вагітності волосся набуває чудового вигляду через збільшення кількості жіночих статевих гормонів (естрогенів), а через кілька місяців після пологів рівень гормонів приходить в норму, тому волосся може випадати надмірно. Інша поширена причина випадіння волосся – стрес. Сильні емоції після пережитого можуть обернутися втратою волосся через два-три місяці.

– стрес. Сильні емоції після пережитого можуть обернутися втратою волосся через два-три місяці. Також шкодять волоссю обмежувальні дієти . Занадто низький запас енергії й поживних речовин, таких як білки, мінерали, незамінні жирні кислоти і вітаміни призводить до аномальних змін в структурі, пігментації волосся, воно випадає більше норми.

. Занадто низький запас енергії й поживних речовин, таких як білки, мінерали, незамінні жирні кислоти і вітаміни призводить до аномальних змін в структурі, пігментації волосся, воно випадає більше норми. Недостатній рівень поживних речовин , необхідних для нормального росту волосся може виникати в результаті порушення їх всмоктування при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Ще одною причиною проблем з волоссям може бути таке поширене захворювання, як анемія.

, необхідних для нормального росту волосся може виникати в результаті порушення їх всмоктування при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Ще одною причиною проблем з волоссям може бути таке поширене захворювання, як анемія. І нарешті, значна втрата волосся може бути проявом наслідків коронавірусної інфекції . Будь-яка вірусна інфекція протікає з явищами інтоксикації. Це може впливати і на волосяну цибулину. І якщо в нормі тільки 5-10% всього волосся знаходиться в стадії випадіння (стадії телогену), то після хвороби кількість волосся, що одночасно знаходиться в стадії телогену може збільшитися до 50 %. Така реакція на вірусну інфекцію, телогеновое випадіння волосся, як правило, тимчасове і може тривати близько 6 місяців, поки організм не відновиться.

. Будь-яка вірусна інфекція протікає з явищами інтоксикації. Це може впливати і на волосяну цибулину. І якщо в нормі тільки 5-10% всього волосся знаходиться в стадії випадіння (стадії телогену), то після хвороби кількість волосся, що одночасно знаходиться в стадії телогену може збільшитися до 50 %. Така реакція на вірусну інфекцію, телогеновое випадіння волосся, як правило, тимчасове і може тривати близько 6 місяців, поки організм не відновиться. Крім того, однією з причин цього стану волосся при вірусної інфекції є васкуліт. Це аутоімунне запалення дрібних судин, яке може виникнути через схожість білків вірусу і окремих білків людини. Також аутоімунний процес може посилювати прийом ліків під час хвороби.

Проблеми з волоссям можуть виникати з кількох причин / Фото Pixabay

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Що важливо в харчуванні для здорового волосся?

Вітамін С. Він необхідний для синтезу колагену. Якщо харчування збалансоване і різноманітне його дефіцит зустрічається дуже рідко. Але може розвиватися, якщо в щоденному раціоні мало свіжих овочів, ягід і фруктів.

Він необхідний для синтезу колагену. Якщо харчування збалансоване і різноманітне його дефіцит зустрічається дуже рідко. Але може розвиватися, якщо в щоденному раціоні мало свіжих овочів, ягід і фруктів. Біотин (вітамін В7). Важливий компонент для росту і відновлення волосся. Він зустрічається в багатьох групах продуктів, а також синтезується кишковими бактеріями. Дефіцит спостерігається в разі порушення кишкової флори після лікування антибіотиками.

Важливий компонент для росту і відновлення волосся. Він зустрічається в багатьох групах продуктів, а також синтезується кишковими бактеріями. Дефіцит спостерігається в разі порушення кишкової флори після лікування антибіотиками. Вітамін B12. Дефіцит спостерігається у вегетаріанців (особливо веганів), при паразитарних захворюваннях і шлунково-кишкових розладах. Брак вітаміну призводить до раннього посивіння волосся, мегалобластної анемії, периферичної нейропатії. Джерелом цього вітаміну є продукти тваринного походження - м'ясо, субпродукти, риба, яйця, молочні продукти.

Дефіцит спостерігається у вегетаріанців (особливо веганів), при паразитарних захворюваннях і шлунково-кишкових розладах. Брак вітаміну призводить до раннього посивіння волосся, мегалобластної анемії, периферичної нейропатії. Джерелом цього вітаміну є продукти тваринного походження - м'ясо, субпродукти, риба, яйця, молочні продукти. Лізин. Незамінна амінокислота, важлива для здоров'я і росту волосся. Бере участь у виробленні колагену - головного білка сполучної тканини. Його джерелом є білок, як тваринного так і рослинного походження.

Незамінна амінокислота, важлива для здоров'я і росту волосся. Бере участь у виробленні колагену - головного білка сполучної тканини. Його джерелом є білок, як тваринного так і рослинного походження. Цинк. Нестача цього мінералу зустрічається часто і призводить до телогенової форми випадіння волосся, погіршення якості волосся, його витончення і ламкості та дистрофії нігтів. До хороших джерел цинку відносяться м'ясо, риба, зернові та бобові продукти, горіхи, насіння соняшнику і гарбуза. Важливо знати, що дефіцит повноцінного білка погіршує засвоєння цинку.

Нестача цього мінералу зустрічається часто і призводить до телогенової форми випадіння волосся, погіршення якості волосся, його витончення і ламкості та дистрофії нігтів. До хороших джерел цинку відносяться м'ясо, риба, зернові та бобові продукти, горіхи, насіння соняшнику і гарбуза. Важливо знати, що дефіцит повноцінного білка погіршує засвоєння цинку. Незамінні жирні кислоти (НЖК). Лінолева і α-ліноленова жирні кислоти є важливим компонентом клітинних мембран. Їх дефіцит може призвести до структурних змін у волоссі, подібних дефіциту цинку.

Лінолева і α-ліноленова жирні кислоти є важливим компонентом клітинних мембран. Їх дефіцит може призвести до структурних змін у волоссі, подібних дефіциту цинку. Залізо. Дефіцит заліза призводить до розвитку дистрофічних і атрофічних процесів в слизовій носоглотки, шлунково-кишкового тракту, в шкірі та її придатках, до посиленого випадання волосся і його витончення.

Дефіцит заліза призводить до розвитку дистрофічних і атрофічних процесів в слизовій носоглотки, шлунково-кишкового тракту, в шкірі та її придатках, до посиленого випадання волосся і його витончення. Селен – не менш корисний для волосся мікроелемент. При дефіциті селену появляються симптоми, аналогічні дефіциту цинку. Селен необхідний для нормальної функції щитоподібної залози, регулює обмін нуклеїнових кислот і білків, належить до речовин, що захищають від старіння.

– не менш корисний для волосся мікроелемент. При дефіциті селену появляються симптоми, аналогічні дефіциту цинку. Селен необхідний для нормальної функції щитоподібної залози, регулює обмін нуклеїнових кислот і білків, належить до речовин, що захищають від старіння. Мідь. Бере участь у синтезі гемоглобіну, пігментів шкіри, волосся, очей. Відіграє істотну роль в утворенні колагену. Дефіцит міді призводить до аномальної пігментації волосся і раннього посивіння. Основними джерелами міді є зернові продукти, картопля, овочі, м'ясо, риба, горіхи, сухофрукти.

Ми – те, що ми їмо.

А волосся, як дзеркало, відображає стан і роботу систем вашого організму. І розплата за неправильні звички в харчуванні – хвороби, косметичні дефекти, швидке старіння, втома і багато іншого.

Щоб перевірити запас мінералів в організмі, зрозуміти, наскільки він забезпечений мінералами, чи достатньо їх отримують, зокрема, волосяні цибулини, можна пройти МАВ–діагностику.