Рослинні масла – джерело моно- та поліненасичених жирних кислот і токоферолів. Цим і визначається їхня користь для організму людини. Далі читайте російською.

Особое значение среди жирных кислот имеют омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они играют важную роль в развитии нервной системы у новорожденных, улучшают функции мозга, снимают воспаление и боли в суставах. ⁣⁣

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В растительных маслах эти кислоты содержатся в небольших количествах. И в основном представлены альфа-линоленовой кислотой. ⁣⁣

Она является основной жирной кислотой практически только одного из широко используемых⠀растительных масел – льняного. Однако в нем омега-3 быстро окисляется и теряет свои свойства при неправильном хранении и термической обработке. Поэтому льняное масло не следует использовать в блюдах, которые нужно варить или тушить. И после использования не оставлять открытым. ⁣⁣⠀

Надеяться только на льняное масло как на единственный полноценный источник омега-3 кислот – нецелесообразно. Они есть и в других растительных и животных продуктах. В основном их источником все же является жирная морская рыба.

Растительные масла полезны, но нужно знать меру / Фото Pixabay

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Омега-6 жирные кислоты – линолевая кислота содержится практически во всех растительных маслах да и во многих продуктах животного происхождения и ее дефицит при нормальном пищеварении бывает редко. Суточная потребность человека в Омега-6 кислотах – от 4 до 6 г. В среднем 1 ложки растительного масла, где основу составляет линолевая кислота, как правило, бывает достаточно. Эта кислота – основа кукурузного, кунжутного, подсолнечного и тыквенного масел.⁣⁣

С омега-6 жирными кислотами главное – не перестараться. Избыток их приводит к тромбообразованию, усилению воспалительных процессов и многим другим неприятностям...⁣⁣⠀