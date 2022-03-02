Чому війна Росії проти України – це геноцид
2 березня 2022 , 09:35Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Серія іванова
Крилаті ракети, "гради", випущені по житлових кварталах українських міст, вакуумні та касетні бомби, скинуті на цивільні об‘єкти, вбивство людей у Бабиному Яру, погроза знищити Софію.
Геноцид українців
Очевидно, що Путін намагається знищити нас як націю і вбити всю історичну пам'ять українців.
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Це називається геноцидом.
Закрите небо
Які ще аргументи потрібні для того, щоб закрити небо від російських ракет, літаків та дронів?
А його все одно доведеться закрити, адже рано чи пізно росіяни влаштують техногенну катастрофу, від якої Європа вже не сховається.
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