3 підтвердження, що волонтерство – ключ до ментального здоров'я

Під час катаклізм чи труднощів суспільство виявляє разючу здатність адаптації та взаємодопомоги. Як 2014-го, так 2020-го під час епідемії Covid, так і 2022-го під час великої війни. Цьому є причини: наш організм у критичних ситуаціях сам "вимагає" волонтерства. Як це відбувається й чому – в авторській колонці для 24 Каналу.

Колонка написана у співавторстві з психологинею Юлією Горбачовою.

У листопаді 2023-го міжнародна організація Charities Aid Foundation опублікувала щорічний всесвітній рейтинг благодійності. Українцям є чим пишатися: цьогоріч наша країна на другому місці. Для прикладу, 2010-го ми були на 150 місці зі 153, 2021-го – на 20-му та на 10-му 2022 року.

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Тож наочно можемо побачити, що волонтерство й благодійність в Україні – це не феномен, який виник зненацька, а довгий шлях, що став частиною культури. Від ранкового донату, звичного, як ранкова кава, до створення повноцінних фондів та громадських організацій. Останніх, до речі, за час повномасштабної війни було офіційно зареєстровано близько 9 та 6 тисяч відповідно, що майже вдвічі більше, ніж до 24 лютого 2022 року.

Що таке волонтерство Це акт самовідданості й допомоги, який може не тільки приносити користь іншим, але й впливати на наше власне ментальне здоров'я. Це відбувається тоді, коли благодійництво, меценатство чи волонтерство відповідає цілям людини і не заважає основній діяльності та відведенню часу для власного відпочинку.

Волонтерська діяльність у своїй основі має кілька важливих моментів, які визначають інтерес та мотивацію волонтерів.

Сприяє формуванню сенсу життя та зміцненню самооцінки

Усвідомлення свого внеску у благодійні та соціальні проєкти створює у волонтерів почуття цінності та корисності. Це, своєю чергою, може призвести до зміцнення впевненості у собі позитивного сприйняття власної особистості.

Це підтверджують нам і переможці грантових ініціатив "Час діяти, Україно!", і малі підприємці, які волонтерять та яких ми підтримуємо в громадах. Так, наприклад, психологиня Юлія Зозуля з Канева розповідала, що коли бачить результати свого проєкту для військових, їхніх дружин і сестер, хоче продовжувати далі та робити ще більше. Вона подала заявку на грант – запропонувала в міському центрі соцслужб зробити арттерапевтичну кімнату. Там військові та їхні дружини можуть через вібрацію музичних інструментів (спеціальні чаші, глюкофон) розслабити тіло, налагодити дихання, зняти затиски в тілі й заземлитися. Для неї цей проєкт – не просто кімната в міськраді, він дає відчуття дотичності до чогось більшого. Це її внесок, який надихає!

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У такий спосіб волонтерство часто надає можливість розвивати нові навички та отримувати задоволення від досягнень. Це допомагає створювати позитивну рефлексію на власну діяльність та підсилює внутрішнє задоволення.

Сприяє соціальній інтеграції та розширенню соціальної мережі

Робота у команді над загальним благом забезпечує можливість зустрічі з однодумцями, що сприяє формуванню міцних соціальних зв'язків. Ми це особисто відчули на собі. Спочатку в березні 2022 року.

Тоді громади активізувалися, взяли відповідальність на себе й не чекаючи вказівок, організовували нічліг переселенцям, робили тушкованки, маскувальні сітки, сортували речі першої потреби. Менеджери нашого Фонду допомагали організовувати процеси: більшість активацій робили самі місцеві мешканці.

Ми одразу організували заняття з дітьми. Наприклад, тільки на одній локації було проведено 92 групових психологічних заняття з дітьми щодо адаптації на новому місці. Було запроваджено унікальний дитячий простір, який об'єднав дітей та надав можливість їхнім батькам продовжувати працювати без додаткових переживань.

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А 10 жовтня 2022 року під час масштабної ракетної атаки на Україну всі активно донатили. Люди не могли зібратися разом і плести сітки чи готувати тушкованки, але могли донатити – і багатьом це повертало контроль та впевненість. Після цього в громадах ще активніше взялися будувати укриття в школах та дитсадках. Батьки пропонували допомогу, вчителі ініціювали якісь процеси, ми надавали фінансову та матеріальну підтримку.

Про що кожен кейс? Про те, що після кожної акції, де люди разом приходили ремонтувати чи фарбувати, чи щось майструвати для власних дітей або ж просто проводити з ними час, ми спостерігали, як така діяльність збагачувала душевну гармонію й давала опору.

Має позитивний ефект на психічне здоров'я через зменшення стресу

Алія та Томас Крам, професорка Стенфордського університету та її чоловік – коуч, провели дослідження, в результаті якого виявили, що рівень стресу знижується, коли виділяється нейрогормон окситоцин. Багато хто його називає "гормоном обіймів, радості" тощо. Окситоцин виконує важливу функцію в регулюванні соціальних контактів.

У стресових ситуаціях людям потрібно діяти спільно з іншими – це може бути волонтерство, допомога, пожертви, спільне плетіння маскувальних сіток для ЗСУ. У такі моменти рівень окситоцину підвищується, а рівень стресу знижується. Тому багато людей долучаються до спільної діяльності в громадах, що допомагає їм зберегти ментальну стійкість. Тобто наш організм сам "підказує" механізми боротьби зі стресом. І волонтерство та благодійність – саме такі.

Дослідження Університету Карнегі-Меллона показує, що люди похилого віку, які займаються волонтерством принаймні 200 годин на рік, знижують ризик гіпертонії або високого кров'яного тиску на 40%. Лікарі виявили, що волонтери на 47% частіше проходили аналізи на холестерин та на 53% частіше проходили мамографію або рентген. Тож турбота про інших робить і нас більш уважними до себе. А відповідно – здоровими.

Кажуть: добро завжди повертається добром. У випадку з допомогою іншим, повертається навіть швидше, ніж ви думаєте. Можливо, ви сьогодні провідали старенького сусіда, зібрали кошти на новенький дрон, або навіть заснували власний фонд. У будь-якому випадку за тим почуттям радості, яке виникає після добрих вчинків, ваш організм дбає про вас, так само щиро, як і ви про інших.

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Ключовою ідеєю є те, що волонтерство – це не лише тренд, але й інвестиція у власне психічне здоров'я. Розуміння власної цінності та впливу, який має твоя допомога на інших, може бути потужним інструментом для подолання стресу та покращення загального самопочуття. Таким чином, волонтерство відіграє важливу роль не лише у покращенні суспільства, а й у зміцненні ментального здоров'я тих, хто у ньому бере участь.

А збалансованість волонтерської діяльності допомагає будувати сильні відносини, збагачує душевну гармонію і відкриває нові горизонти нашого добробуту.