"Захід про це слухати не хоче": чому світ боїться розвалу Росії

Кремлівський диктатор Владімір Путін раптом заговорив про розпад Росії. Однак усі заяви глави країни-агресора – лише плід його божевільної фантазії.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Зокрема, очільник Кремля заявив, що Захід нібито прагне розділити Росію.

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У вигаданій реальності Путіна Захід нібито хоче здійснити поділ Росії, щоб контролювати її. Кремлівський диктатор поставив під сумнів збереження російського етносу в тому вигляді, який є зараз.

Як зазначив російський опозиціонер, є лише 2 причини, з яких очільник Кремля зробив таку заяву.

Путін забрехався. Диктатор остаточно втратив глузд.

Путін сам веде Росію до розпаду

Окрім заяв про ймовірний розпад його країни, Владімір Путін також раптом заговорив про президентські вибори, які мають відбутися у 2024 році. Очільник Кремля заявив, що вибори у Росії пройдуть демократично. Гудков наголосив, що це повна маячня.

Вибори у Росії – це як вибори "пахана" у великій в'язниці. Про яку демократію йдеться? Путін знищив все, що було пов'язано з демократією, правами людини та цивілізацією у Росії,

– сказав опозиціонер.

Він додав, що російський диктатор сам веде Росію до розпаду та закінчення її багатовікової історії. Гудков припустив, що нарешті Путін це й сам почав усвідомлювати.

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"Якщо щось станеться з Росією, це буде повністю моральна та юридична провина Путіна. Було б добре, якби він дожив до трибуналу над собою", – зазначив Гудков.

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Чому Захід остерігається розпаду Росії

Гудков переконаний, що очільник Кремля зробив висновок про намагання Заходу розвалити Росію лише на основі власного політичного безумства. Опозиціонер заявив, що на Заході, навпаки, остерігаються розпаду Росії.

Ніхто на Заході навіть чути не хоче про те, що Росія може розпастися. У західних країнах чудово розуміють, які проблеми можуть виникнути і яка катастрофа може статися зі світом, якщо це станеться,

– сказав Гудков.

Він зазначив, що Росія – це не Радянський Союз. І якщо країна-терорист почне руйнуватися, то це відбуватиметься за зовсім іншим сценарієм, ніж це було у випадку з СРСР.

Чому розпад Росії буде не таким, як розвал СРСР

Опозиціонер розповів, що у 1991 році, коли росіяни намагалися штурмувати Білий дім у Москві, керівництво Союзу віддало наказ військовим та спецслужбам стріляти по мирному населенню. Але силовики відмовилися це робити.

"У СРСР було достатньо однорідне суспільство. Ця однорідність врятувала Радянський Союз від великої громадянської війни. Всі були заодно, не було ніяких великих відмінностей та розбіжностей між людьми", – сказав Гудков.

А там, де були певні суперечності, надалі почалися війни. Зокрема, йдеться про:

конфлікт Вірменії з Азербайджаном;

Грузії з Абхазією;

бойові дії у Молдові.

"Росія зіткана з суперечностей"

Ситуація у нинішній Росії кардинально інша, ніж була в Радянському Союзі.

Зараз Росія зіткана з суперечностей. Це один великий суцільний клубок суперечностей,

– наголосив Гудков.

За його словами, у Росії є непорозуміння та конфлікти між:

багатими та бідними;

регіонами та Москвою;

путіністами й противниками чинного диктатора;

також є певні розбіжності на релігійному ґрунті.

Ймовірні наслідки неконтрольованого розпаду Росії

Російський опозиціонер зазначив, що у сучасній Росії чітко виражені полюси ненависті.

Якщо зараз країна почне неконтрольовано розвалюватися, то вона стане гігантським майданчиком для жахливої жорстокості та громадянської війни,

– сказав Гудков.

За словами політика, неконтрольований розпад Росії призведе до важких наслідків. Серед них – багатомільйонний потік біженців та непередбачувані захоплення ядерних арсеналів. Політик заявив, що західний світ чудово розуміє всі ці загрози і тому не хоче розглядати сценарій розпаду Росії.

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