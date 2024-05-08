Між анонсом та реальністю: чому на західну зброю треба так довго чекати

Днями на Ставці, мабуть, вперше озвучили одну з найбільших наших проблем – швидкість постачання західної зброї до України. Тієї, яка уже анонсована, оголошена, і всі думають, що та "от-от" буде в Україні.

Усе не так просто

У реальності це працює не так. У реальності існує багато перешкод на шляху між зброєю та Україною. У цивілізованому світі все не так просто. Це у межах "осі зла" можуть зустрітися і за день розв'язати усі питання.

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У випадку західних партнерів України все не так просто. Перша перешкода, яку необхідно здолати, це політичний бар'єр. Тобто бар'єр уявлень про "допустимість" чи "недопустимість" тієї або іншої допомоги у протистоянні України ядерній російській імперії.

До речі, підхід "давати Україні стільки, щоб мати змогу відбивати російські наступи, але не наступати самим" озвучив ще у 2014 році Збігнєв Бжезінський, якого у нас чомусь досі вважають "антиросійським яструбом". Заборону бити американською зброєю по російській території теж озвучував він 10 років тому. Як і "розуміння" того, що "росіяни не можуть визнати втрату України".

От настільки глибокі червоні лінії. Вони досі працюють. А росіяни ще й прагнуть оновлювати їх новими і новими ядерними погрозами.

Але навіть якщо політичні обмеження не стратегічні, то вони можуть бути сформовані електоральним процесом демократичних країн. Там завжди знайдеться політик, який буде закликати до "порозуміння" з цим "приємним бункерним дідом". Вони ж точно "не хочуть нічого поганого".

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Якщо ж подолати будь-які політичні бар'єри, то починають працювати бюрократичні обмеження. Укладання численних контактів та все це документальне оформлення часто займає на Заході дуже багато часу.

А там треба щось виготовити, бо часто "диво-зброя", яку урочисто обіцяють західні партнери українцям, існує лише у вигляді прототипів. Треба тепер безпосередньо щось виробити, і це теж вимагає часу.

Далі у справу вступає логістика… Тож не треба дивуватися, що між анонсом допомоги і її надходженням може проходити дуже багато часу. Одна проблема – ворог чомусь чекати нічого не хоче.