У чому зараз полягає головне завдання ЗСУ в умовах російської навали
25 травня 2022 , 10:40Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Миколи Бєлєскова
Ну що, як на фоні новин зі сходу себе почувають ті кому кров із носа треба наш великий наступ тут і зараз чи для кого змусити ворога перейти до оборони по всій лінії фронту так собі досягнення?
Хотілося б щоб всі отримали гарний урок щодо правильного управління очікуваннями і їх співвіднесення із реальним станом справ.
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Українська стратегія
На сьогодні наше головне завдання – при мінімальних втратах людей і території змусити ворога перейти до оборони всюди.
Все інше потім – залежно від співвідношення сил.
Нагадую принагідно, що зрадофіли будуть прокляті і відправляться до пекла.
На боці Росії воюють неонацисти – дивіться відео: