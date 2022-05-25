У чому зараз полягає головне завдання ЗСУ в умовах російської навали

Ну що, як на фоні новин зі сходу себе почувають ті кому кров із носа треба наш великий наступ тут і зараз чи для кого змусити ворога перейти до оборони по всій лінії фронту так собі досягнення?

Хотілося б щоб всі отримали гарний урок щодо правильного управління очікуваннями і їх співвіднесення із реальним станом справ.

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Українська стратегія

На сьогодні наше головне завдання – при мінімальних втратах людей і території змусити ворога перейти до оборони всюди.

Все інше потім – залежно від співвідношення сил.

Нагадую принагідно, що зрадофіли будуть прокляті і відправляться до пекла.