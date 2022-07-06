Вихід з Лисичанська збираються вивчати в Пентагоні, це унікальна операція, – Жданов

Українська армія з 2014 року вчилася воювати з росіянами. Наразі спецопераціями, які проводять українські захисники, захоплюється весь цивілізований світ.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що українці готувалися до війни.

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"Особливо майстерним був вихід з Лисичанська. Його дійсно вивчатимуть в Пентагоні. Ця операція була унікальною. Річ у тому, що ми впродовж восьми років не били байдиків, а навчалися", – сказав Жданов.

Військові активно навчались

За словами військового експерта, у 2021 році було більше ніж 10 навчань за участі країн-членів НАТО тільки на території України. Військові переходили на натівську систему планування, організації й ведення бойових дій.

До речі, до кінця 2023 року ми повинні були завершити перехід на всю систему НАТО,

– зазначив Жданов.

Навіщо потрібен наступ на Півдні

Захід вважає, що головна битва за Україну буде на Півдні. Ймовірно, за Херсон та Мелітополь. Олег Жданов погоджується з цією думкою, оскільки на сьогодні Південь України – це ключ від успіху, бо можна розв'язати одразу кілька питань.

Жданов сказав, що коли починати наступ з Півдня – з'являється доступ до Криму. Також перерізаємо артерію постачання для більшості угруповань Півдня та Північнокримський канал й можемо рухатися вздовж узбережжя Азовського моря і до кордону України біля Ростовської області.

"Тоді Луганська та Донецька області опиняються у напівоточені", – зазначив військовий експерт.

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Завадили планам росіян

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що окупанти хотіли зробити котел у Лисичанську. Такий розвиток подій анонсували навіть у пропагандистських ресурсах росії. Проте Збройні Сили України завадили цьому.

"Вони виконали свою задачу: максимально стримували ворога, максимально відтягували його сили й він не пішов на інші рубежі", – зазначила Маляр.

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