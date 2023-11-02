Є зменшення кількості боєзіткнень: у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Авдіївки і не тільки

У Силах оборони констатують певне зменшення активності ворога в районі Авдіївки. Однак росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких планів та роблять висновки.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун закликав не недооцінювати противника. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація під Авдіївкою

Біля Авдіївки наразі фіксується деяке зменшення кількості боєзіткнень. Штупун заявив, що минулої доби в районі Сєверного та Первомайського ЗСУ відбили 7 атак ворога.

За його словами, якщо порівняти це з ситуацією 31 жовтня, то можна говорити про досить значне зниження активністі російських окупантів. Водночас спікер зауважив, що це не означає, що загарбники відмовилися від своїх планів щодо хоча б оточення Авдіївки. Окупанти готуються та проводять перегрупування. Сили оборони слідкують за противником.

Полковник пояснив зниження бойової активності ворога під Авдіївкою тим, що будь-яка армія світу не може йти вперед в якомусь одному темпі або весь час його збільшувати. Окупантам потрібне перегрупування та проведення аналізу ситуації, бо росіяни зазнають досить значних втрат.

Яка загальна ситуація на Таврійському напрямку

Штупун також описав загальну ситуацію в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу. Росіяни 1 листопада завдали 14 авіаційних ударів, що також є значним зменшенням кількості атак. Адже 31 жовтня було зафіксовано понад 30 таких атак. Крім цього окупанти провели 30 бойових зіткнень та здійснили 959 артилерійських обстрілів.

В районі Мар'їнки ворожа активність не знижується. Там наші захисники відбили понад 20 атак противника. Як пояснив Штупун, ворог атакує невеликими піхотними групами, отримує відсіч, зазнає втрат, відходить, проводить певну артпідготовку та знову намагається йти вперед.

Спікер також заявив, що 1 листопада наші захисники приземлили ще один російський штурмовик Су-25. Це вже 7-й за рахунком збитий літак такого типу від 10 жовтня. Крім цього за минулу добу росіяни втратили 360 солдатів та 40 одиниць військової техніки, зокрема 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 6 БпЛА, 8 автомобілів. А ще наші захисники пошкодили дуже дорогий ворожий радіолокаційний комплекс розвідки "Зоопарк-1".

Що кажуть про ситуацію під Авдіївкою