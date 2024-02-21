Битва за Авдіївку тривала 10 років, – військовий пояснив, чому ЗСУ не вдалося втримати місто

Три дні тому росіяни таки змогли захопити Авдіївку після місяців безперервних штурмів. У "Легіоні Свободи" пояснили, чому українським силам довелося залишити місто ворогу.

Військовослужбовець "Легіону Свободи" Максим Морозов, який особисто брав участь в Авдіївській оборонній операції, в ефірі телемарафону розповів, коли він зрозумів, що місто впаде, передає 24 Канал.

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Кузня легенд

Морозов нагадав, що Авдіївська операція, чи штурм Авдіївки російськими військами – це не справа кількох місяців. Битва за місто тривала 10 років.

Військовий вважає, що вона була того варта. Авдіївка породила багато героїв, які вже віддали життя за Україну, і які ще продовжують боротьбу. Зокрема, Морозов згадав за Да Вінчі. Саме в Авдіївці він став легендарним командиром та більш відомим широкому загалу.

Насправді, Авдіївка до повномасштабки була кузнею кадрів, офіцерів, легендарних бійців. У цьому була її унікальність,

– наголосив військовий.

Чому місто не вдалося втримати

За словами Морозова, із початком повномасштабного вторгнення інтенсивність боїв за місто зросла. І днями якраз відбувся апогей цих численних битв, числених збройних штурмових дій.

Військовий зазначив, що ворогові вдалося розгадати слабкі сторони українських сил. Ймовірно, завдяки своїй агентурі противник довідався, що нашим захисникам бракує артилерійських снарядів, дронів – камікадзе, вони мають проблему з ротацією піхоти

Піхота бригад, які обороняли Авдіївку два роки, була надзвичайно втомлена і зазнала втрат. Водночас росіяни накопичували все більше сили.

Москва має можливість дуже швидко та ефективно поновлювати мобілізаційний резерев.

Ми всі знаємо, що кількість ув’язнених, так званих зеків у Росії дуже багато. І це той самий ресурс, яким можна надзвичайно швидко поновлювати піхоту,

– пояснив Морозов.

У січні вже все було ясно

Морозов каже, що зрозумів, що місто доведеться залишити у січні 2024 року, коли ворог почав активно використовувати КАБи. Окупанти здійснювали постійні бомбардування. Понад 500 КАБів скинули росіяни на Авдіївку.

Це величезний тонаж, який руйнував будь-які споруди, які могли б стати фортпостом,

– підкреслив військовий.

Він зазначив, що кожна багатоповерхівка могла б стати у пригоді нашим військовим. Туди можна було б завести, наприклад, розрахунок кулеметників, що могло стати серйозною перепоною для наступаючих сил.

Морозов підкреслив, що росіяни за 2 роки війни, як би ми цього не хотіли, вчаться, роблять висновки зі своїх помилок. Вони продовжують використовувати свою перевагу як у живій силі, так і техніці.

Саме перевага у живій силі дала їм змогу захопити місто і продовжувати наступальні дії в бік Ласточкине.

Водночас Морозов визнає, що оборона Авдіївки завдала ворогові величезних втрат. Росія тут втратила вбитими більше солдатів, ніж населення самого міста ( воно становило 36 тисяч осіб).