Чому ЗСУ поки не знищують залізницю з Ростова в Маріуполь

Росіяни запустили повноцінне залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем, щоб пришвидшити свою військову логістику. Нова гілка залізниці в "глибокому тилу" має зменшити залежність армії окупанта від Кримського мосту.

В ефірі 24 Каналу військовий аналітик Ян Матвєєв зазначив, що росіяни підставили свої вантажі під удар, коли вирішили змінити Кримський міст на нову залізничну гілку.

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Він нагадав, що до Кримського мосту ракети HIMARS зазвичай не долітають. Крім того, він дуже посилено оберігається. Можливо, що навіть палац Путіна так добре не захищений, як Кримський міст. Відповідно, коли по ньому їдуть вантажі, то їх атакувати доволі важко.

А тепер вони поїдуть по окупованій частині Запорізької області, де: HIMARS – долітає, керовані бомби – долітають. Можливо, що навіть артилерія в певних місцях може дострілювати,

– розповів Ян Матвєєв.

За його словами, також буде простіше робити диверсії, адже до Кримського мосту, який добре оберігають, не підберешся з бомбою. Ми памʼятаємо одну диверсію, але тепер росіяни стали пильніші.

Натомість залізнична дорога має велику протяжність. Це не міст, її так сильно не оберігають, але це й неможливо зробити. Відповідно, якщо росіяни переведуть основний вантаж на цю гілку, то поставлять його під дуже серйозний удар.