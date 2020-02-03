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      Чому рейтинг довіри до влади падає: пояснення Антиповича

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      Ще минулого місяця Верховній Раді довіряли 37% українців, зараз ця цифра складає 23%. Більше за інших народних обранців, українці довіряють президенту Зеленському. Проте його особистий рівень довіри знизився. Також майже 90% вважає несправедливими розміри зарплат та надбавок держслужбовцям.

      Про те, чому рейтинг довіри до влади знижується кожен день, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів 24 каналу.

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      Він повідомив, що після кожних виборів будь-яка влада втрачає рейтинги та це характерно не лише для України. Соціолог наголосив, що у порівнянні уряд Яценюка завершував свою роботу на низьких показниках, а уряд Гройсмана – на невисоких. Чинний уряд має значно вищі результати.

      Ми фіксуємо зниження задоволенням ситуацією в державі, відповідно це відбивається на народних обранцях та на уряді, який відповідає за економічну частину,
      – розповів Олексій Антипович.

      За словами експерта, на загальне ставлення до влади впливає зростання економіки, відкриття нових робочих місць та забезпечення умов для заробітку. Проте президентом українці в цілому задоволені, як і Верховною Радою чи Кабінетом Міністрів.

      Рейтинг довіри до влади Інфографіка 24 канал
      Рейтинг довіри до влади / Інфографіка 24 каналу

      Антипович пояснив, що зниження довіри падає через заяви нардепів, високі зарплати та надбавки чиновникам.

      Звичайний українець роздратований величезним розривом між тим, які він отримує доходи, та тим, які виписують собі чиновники. Саме це складає ставлення до влади,
      –сказав Антипович.

      Він додав, що це довготривалі процеси, а владі потрібно комунікувати з народом та пояснювати результати.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Зарплата Новий уряд Олексій Гончарук Дмитро Разумков Верховна Рада Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Рейтинги Новини України Новини політики
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