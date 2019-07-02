Сьогодні він, а завтра Янукович: випускники КНУ розповіли про Портнова і його минуле

Студенти Київського університету імені Тараса Шевченка протестували через скандального соратника Януковича Андрія Портнова. Ректор Леонід Губерський поза конкурсом повернув скандального чиновника на роботу до вишу. Сам ректор приїжджав до студентів й обіцяв їм звільнити Портнова.

Співорганізатори акції "Ні Портнову в КНУ" – Мирон Гордійчук та Олег Слабоспицький в програмі "Он воно як" пояснили, чому студенти протестували проти повернення Портнова.

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Олег Слабоспицький заявив, що найперше Портнов був заступником Адміністрації президента Віктора Януковича. Друге пояснення – це публічна позиція Андрія Портнова, якої він дотримується і досі, щодо негативного ставлення до часів Майдану.

Людина одразу виїхала за межі України після перемоги Революції гідності. Я думаю, що він прекрасно розумів, що є ймовірність його арешту. Також були відкриті кримінальні справи. В тому числі одна з яких була пов’язана з Київським національним університетом, бо він незаконно очолив кафедру конституційного права згідно з версією слідства,

– повідомив Олег Слабоспицький.

"Виникає питання: "Чому коли він повернувся, то наш міністр МВС та генпрокурор раптом сказали, що до Портнова питань немає", – додав Слабоспицький.



Андрій Портнов

Співорганізатори акції Слабоспицький повідомив, що якщо продовжувати "досягнення" Андрія Портнова, то він ще доклав руку до знищення судової системи. Зараз всі кажуть, що суди в Україні найгірші. Проте за часи Віктора Федоровича Андрій Портнов був куратором судової системи для того, щоб всі судді були в ручному режимі і виконували рішення, які були вигідні Банковій.



Віктор Янукович

Слабоспицький додав, що можна також згадати про диктаторські закони 16 січня. Кожен з них порушував права людини, які на Революції гідності відстоювали.

Що відбулося 16 січня 2014 року?Влада спробувала офіційно встановити диктатуру в Україні. Верховна Рада не конституційним способом прийняла закони, які значно обмежували права людей. Майже одразу протести у Києві перетворились на повстання.



Тиск громадськості та світу змусив парламент скасувати чинність 9 з 12 законів. Це сталося 28 січня. Проте, самі норми документів продовжували діяти. Остаточно закони було скасовано лише 21 лютого вже за головування у Верховній Раді Олександра Турчинова.

"В нас немає розуміння того, як встановлювався режим Януковича. Ми це дуже швидко забуваємо. Коли я вчився в університеті, це був 2012-2013 роки, тоді озвучували, що в Україні, де-факто, стався Конституційний переворот, бо ми президента обрали за повноваженнями зразка 2010 року. А в парламентсько-президентській республіці через рішення Конституційного суду він отримав зовсім інші повноваження", – додав співорганізатор акції "Ні Портнову в КНУ" Мирон Гордійчук.

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Гордійчук стверджував, що причетним до цього конституційного перевороту, який потім призвів до узурпації влади, кровопролиття й теперішньої війни – був Андрій Портнов. Усе це вже дає можливість не терпіти його в стінах червоного корпусу.