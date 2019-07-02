01:16
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
      Вєсті.UA
      20:39, 2 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Сьогодні він, а завтра Янукович: випускники КНУ розповіли про Портнова і його минуле

      281 Читать новость на русском
      У Києві студенти вийшли на протести через повернення Портнова до КНУ
      У Києві студенти вийшли на протести через повернення Портнова до КНУ / 24 канал

      Студенти Київського університету імені Тараса Шевченка протестували через скандального соратника Януковича Андрія Портнова. Ректор Леонід Губерський поза конкурсом повернув скандального чиновника на роботу до вишу. Сам ректор приїжджав до студентів й обіцяв їм звільнити Портнова.

      Співорганізатори акції "Ні Портнову в КНУ" – Мирон Гордійчук та Олег Слабоспицький в програмі "Он воно як" пояснили, чому студенти протестували проти повернення Портнова.

      Читайте також: Протест проти Портнова: студент заявив про погрози за участь в акції

      Олег Слабоспицький заявив, що найперше Портнов був заступником Адміністрації президента Віктора Януковича. Друге пояснення – це публічна позиція Андрія Портнова, якої він дотримується і досі, щодо негативного ставлення до часів Майдану.

      Людина одразу виїхала за межі України після перемоги Революції гідності. Я думаю, що він прекрасно розумів, що є ймовірність його арешту. Також були відкриті кримінальні справи. В тому числі одна з яких була пов’язана з Київським національним університетом, бо він незаконно очолив кафедру конституційного права згідно з версією слідства,
      – повідомив Олег Слабоспицький.

      "Виникає питання: "Чому коли він повернувся, то наш міністр МВС та генпрокурор раптом сказали, що до Портнова питань немає", – додав Слабоспицький.

      Андрій Портнов
      Андрій Портнов

      Співорганізатори акції Слабоспицький повідомив, що якщо продовжувати "досягнення" Андрія Портнова, то він ще доклав руку до знищення судової системи. Зараз всі кажуть, що суди в Україні найгірші. Проте за часи Віктора Федоровича Андрій Портнов був куратором судової системи для того, щоб всі судді були в ручному режимі і виконували рішення, які були вигідні Банковій.

      Віктор Янукович
      Віктор Янукович

      Слабоспицький додав, що можна також згадати про диктаторські закони 16 січня. Кожен з них порушував права людини, які на Революції гідності відстоювали.

      Що відбулося 16 січня 2014 року?Влада спробувала офіційно встановити диктатуру в Україні. Верховна Рада не конституційним способом прийняла закони, які значно обмежували права людей. Майже одразу протести у Києві перетворились на повстання.

      Тиск громадськості та світу змусив парламент скасувати чинність 9 з 12 законів. Це сталося 28 січня. Проте, самі норми документів продовжували діяти. Остаточно закони було скасовано лише 21 лютого вже за головування у Верховній Раді Олександра Турчинова.

      "В нас немає розуміння того, як встановлювався режим Януковича. Ми це дуже швидко забуваємо. Коли я вчився в університеті, це був 2012-2013 роки, тоді озвучували, що в Україні, де-факто, стався Конституційний переворот, бо ми президента обрали за повноваженнями зразка 2010 року. А в парламентсько-президентській республіці через рішення Конституційного суду він отримав зовсім інші повноваження", – додав співорганізатор акції "Ні Портнову в КНУ" Мирон Гордійчук.

      Читайте також: Хто такий Андрій Портнов: біографія і чому він не подобається студентам

      Гордійчук стверджував, що причетним до цього конституційного перевороту, який потім призвів до узурпації влади, кровопролиття й теперішньої війни – був Андрій Портнов. Усе це вже дає можливість не терпіти його в стінах червоного корпусу. 

      blog_ava
      Немає флоту – немає моря, – помічниця командувача Військово-Морських сил України
      2 липня
      2931
      Теги: Новини України Новини політики Протести Новини Києва Андрій Портнов Студенти Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 2 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 липня: Зеленський у Канаді, перемир'я не буде, Шарій і Клюєв ідуть в Раду
      2 липня , 22:28 Головні новини 2 липня: Зеленський у Канаді, перемир'я не буде, Шарій і Клюєв ідуть в Раду
      2212
      Російські паспорти – капкан для українців Донбасу
      2 липня , 22:00 Російські паспорти – капкан для українців Донбасу
      Артем Овдієнко 1038
      Розведення сил у Станиці Луганській: чи вказує щось на початок завершення війни
      2 липня , 21:00 Розведення сил у Станиці Луганській: чи вказує щось на початок завершення війни
      Євгенія Мазур 1517
      Виживуть лише найкращі: що дає євроінтеграція для української торгівлі
      2 липня , 19:55 Виживуть лише найкращі: що дає євроінтеграція для української торгівлі
      Яніна Ткачук 359
      Парламентські вибори-2019: що треба знати про ключові повноваження ВРУ
      2 липня , 19:16 Парламентські вибори-2019: що треба знати про ключові повноваження ВРУ
      Андрій Андрушків 148
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук