Чому трибунал не визнав полон наших моряків військовим конфліктом, – заступник міністра юстиції

Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію звільнити захоплених в листопаді у Керченській протоці моряків та повернути 3 українські кораблі. Таким чином трибунал задовільнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. Представники Кремля участі у слуханнях щодо цієї справи не брали.

Чому трибунал лише частково задовільнив позов України та як змусити Росію виконувати це рішення – в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів заступник міністра юстиції – уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

Військовий конфлікт чи…

Про що насправді йдеться в рішенні Міжнародного трибуналу ООН з морського права?

Передовсім – це перемога. Цим зверненням займалось Міністерство закордонних справ України, а ми надавали інформацію. З тексту самого рішення вбачається – Міжнародний трибунал з морського права розглянув справу в терміновому порядку щодо забезпечувальних заходів. Він частково задовільнив заяву українського уряду. Зокрема, зобов’язавши Російську Федерацію терміново звільнити моряків і військові кораблі. Позов у частині зупинення кримінального провадження проти українських моряків – не задовільнив. Україна отримала головне по цій справі.

Хто такий Іван Ліщина? Заступник Міністра юстиції України – Уповноважений з питань Європейського суду з прав людини. Забезпечує представництво України в ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень суду. Координує виконання рішень Суду.

Чому наш позов задовільнили лише частково?

У другій частині йдеться про питання щодо кримінальної відповідальності. Трибунал не буде втручатись у внутрішні справи Російської Федерації. Якщо суди та правоохоронні органи цієї країни вважають за необхідне продовжувати якесь кримінальне провадження – це їх право.

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Проте трибунал не визнав цей конфлікт військовим?

Кваліфікація конфлікту та дій як військові чи правоохоронні, відбувається згідно з Конвенцією про морське право. Це дуже вузьке питання, що стосувалось того, як оцінювати дії Російської Федерації в рамках застосування Конвенції з морського права. В рамках цього документу дійсно трибунал дійшов висновку – дії РФ потрібно розглядати не як військовий конфлікт, а як виконання своїх правоохоронних функцій. Адже у трибуналу не було й не може бути юрисдикції оцінювати в цілому війну між Росією та Україною, яка б вона не була – відкрита чи ні. Вони не будуть розглядати питання Донецького аеропорту чи анексії Криму – це не їх компетенція. До їх компетенції належить винятково ситуація із захопленням українських кораблів та екіпажів. В рамках інциденту, який відбувся в Керченській протоці, трибунал кваліфікував дії РФ як виконання правоохоронних функцій.



Трибунал розглядав інцидент, який трапився у Керченській протоці

Чому це було важливо?

Дії військового характеру були спеціально виключені Україною та Росією з юрисдикції цього трибуналу, щоб він не мав права цього розглядати. РФ сказала – у нас тут військовий конфлікт, тому ви не можете цей позов розглядати. Водночас, правоохоронні дії не були виключені Україною з юрисдикції трибуналу, відповідно, він мав право розглянути цей позов, що й зробив. Тут все абсолютно логічно.

Але чому виключили дії військового характеру?

Не може бути єдиної позиції по 5 чи 6 різних міжнародних судах, куди звернулась Україна. У кожного з них своя компетенція та юрисдикція. В Європейському суді кажуть – в Азовському морі відбулось захоплення українських моряків, які стали військовополоненими, і в цього суду є компетенція розглядати це питання. Для Трибуналу був важливий інцидент – захоплення кораблів, і він цей факт кваліфікував як правоохоронну діяльність. До речі, нашу заяву до ЄСПЛ ми збираємось переформатувати і доповнити: окремим порушенням виділити невиконання рішення трибуналу.

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Що це нам дає?

Це свідчитиме про те, що Росія утримуватиме моряків за гратами незаконно. Адже є конвенція, є рішення трибуналу, невиконання якого – порушення закону. А незаконне утримання людей – це порушення Європейської конвенції.

Змусити до виконання

Але ж Росія відмовилась виконувати це рішення?

Росія завжди відмовляється щось виконувати. Проте вони дуже чітко інформують про невиконання рішення. В такому разі все стає дуже просто: є визнана міжнародна судова установа, що прийняла рішення, яке Росія не виконує і прямо про це заявляє.



Подекуди, зрозуміти позицію Росії вкрай важко

Які наслідки очікують на нашого Східного сусіда за невиконання такого рішення?

Дуже серйозні. Передовсім – санкції. Йдеться про міжнародний тиск, який вони вже відчувають і розуміють, коли роблять дурню, то для них це дуже погано. В цьому випадку навіть не йтиметься про послаблення санкцій, якщо вони не виконуватимуть рішення. Росіяни можуть лише сподіватись, що їх не буде посилено; вірогідно, вони все ж будуть посилені. Мені здається, вони все ж отямляться і виконають рішення.

Деякі експерти казали – у випадку невиконання цього рішення Кремль не зможе звертатись до інших міжнародних судів…

Це перебільшення. В будь-якому разі у країни є право на звернення до інших судових інстанцій. Інша справа – невиконання судового рішення. Це великий мінус для будь-якої їхньої позиції, тобто все, що вони казатимуть в інших судах та справах, розглядатиметься через призму невиконання рішення трибуналу.

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Міністерство закордонних справ підготувало дипломатичну ноту до Росії з вимогою виконати рішення міжнародного трибуналу про звільнення полонених українських моряків. Що нам дає таке звернення, адже вони вже сказали, що не виконуватимуть це рішення?

Це дуже важливий документ, який формально відзначає невиконання Росією рішення трибуналу. Ми його будемо використовувати в Європейському суді. Це дуже важливо.

Росія навіть не була присутня на розгляді справи. Чи подавали вони якісь свої пояснення ситуації?

Російська Федерація мала право бути присутньою на засіданні, але вони ним не скористались. Водночас, подали якийсь меморандум. Загалом, їх позиція дуже дивна. Адже в цьому меморандумі визнається, що була військова діяльність, водночас росіяни роблять вигляд, що це не вони. Їм доводиться щоразу вигадувати, чому і як: то вони ведуть обстріл ракетами наших військових через кордон, але кажуть – нас там немає, то засилають до нас "ихтамнетов".

Загалом, у них немає жодних аргументів щоб не виконати це рішення. Росіяни є членами конвенції, трибунал був утворений належним чином, вони мали право бути присутнім і навіть подали якусь позицію. Все вони програли!