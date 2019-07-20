Чому українська столиця манить режисерів зі всього світу

З кожним роком українська столиця все більше звикає до звуку хлопавки та вигуку "Екшн". Режисерів найбільше приваблює радянський монументалізм, антураж спальних районів та київське метро.

Україна одна з небагатьох країн світу, де дозволені зйомки в підземці. Проте, якщо раніше у нас знімали кількахвилинні ролики, то останнім часом переходять до короткого та навіть повного метру.

П'ятисерійний британо-американський міні-серіал, що висвітлює екологічну катастрофу в Україні – вибух енергореактора у Чорнобилі у 1986 році. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Фінальна серія вийшла 3 червня. В Україні її побачили наступного дня – 4 червня.

Зйомки відбувались переважно у Литві, але частину локацій таки вдалося перенести в Україну. Наприклад, Інститут гідробіології, корпуси КПІ та КМДА.



Інститут гідробіології у Києві з'явився у серіалі "Чорнобиль" від HBO

Для однієї з фінальних сцен навіть перекрили вулиці Хрещатик, Терещенківську та Хмельницького. Щоправда, тоді Київ зіграв роль Москви.

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В Україні серіал "Чорнобиль" знімали кілька тижнів. Це забезпечувала українська компанія Radioaktive. До столиці приїздили головні зірки – Стеллан Скарсґорд, Джаред Гарріс, Емілі Вотсон та Джессі Баклі.

Серіал "Чорнобиль": дивіться відео трейлеру

Бюро легенд

Четвертий сезон французького серіалу "Бюро легенд" практично повністю знятий у Києві.



Серіал "Бюро легенд"

Французи запросили ще й українських акторів, але всі вони грають росіян – ось, наприклад, Олексій Горбунов у ролі генерала ФСБ, а події начебто відбуваються в Москві.



У Києві знімали "Бюро легенд"

Короткометражка про Троєщину

Нью-йоркський режисер Гордон фон Штайнер, відомий тим, що перед його камерою позували найвідоміші у світі голлівудські акторки та топ-моделі. Так от цього разу режисер вирішив зняти коротметражку про спальний район.



Кадр фільму про Троєщину

Троєщину перейменував на Трою і зараз у своєму інстаграмі закидує тізери до фільму.

Для того, щоб таких робіт було більше, українські продакшн студії пропонують надавати знімальним групам податкові пільги. До прикладу в Литві, якщо витрати на виробництво фільму становлять щонайменше 55 тисяч євро і 80% з них команда витратить саме тут, продюсери заплатять на 30% менші податки.

Так от лише за 2018 рік кіношники витратили у цій країні 27 мільйонів євро.