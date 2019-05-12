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      Чому в БПП і "Народному фронті" проти виборів за відкритими списками: думка експерта

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      Фракції "Блоку Порошенка" і "Народного фронту" не хочуть вводити відкриті списки?
      Фракції "Блоку Порошенка" і "Народного фронту" не хочуть вводити відкриті списки? / Україна молода

      У парламенті поки немає критичної кількості голосів для зміни виборчої системи і відміни виборів по мажоритарних округах. Але зараз шансів більше, ніж їх було до президентських виборів.

      Таку думку 24 каналу висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

      Читайте також: Вибори Верховної Ради: чи вдасться позбавитися від мажоритарників?

      За його словами, ухвалення такого закону не в інтересах депутатів-мажоритарників і значної кількості депутатів від фракцій БПП і "Народного фронту". Більшість з них може не потрапити в наступний парламент за списками. З огляду на нинішні рейтинги, частині нинішніх нардепів не вистачить місця в прохідній частині партійного списку партії Порошенка.

      Відміну виборів по одномандатних виборчих округах під час опрацювання виборчого кодексу мажоритарники всіляко блокували. Вони себе почувають більш незалежними, як окремі гравці. Для "Батьківщини" і "Самопомочі", звичайно, відкриті виборчі списки найбільш цікаві, оскільки це може посилити їхній вплив. Але погоду робитимуть мажоритарники,
      – зауважує Віталій Кулик.

      За його словами, можливий варіант, що нинішнє скликання Верховної Ради проголосує за новий виборчий кодекс і відкриті списки. Але відтермінує його вступ у дію не до нинішніх осінніх виборів, а вже наступних.

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      Віталій Кулик додає: для політичних сил, які зараз не в парламенті, цікавіші відкриті партійні списки. На одному мажоритарному окрузі по списках може пройти два депутати. Але відкриті списки зменшують вплив мажоритарників на прийняття рішень у парламенті. Мажоритарники автономні, а в списках залежатимуть від партійної дисципліни і партійних лідерів.

      Що змінить голосування за відкритими списками? В листопаді 2017 року депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали проект Виборчого кодексу. За відповідне рішення проголосувало 226 нардепів. Проектом пропонується система регіональних відкритих списків. У кожному окрузі партії висувають свої списки, виборець обов'язково голосує за одну з цих партій і за бажанням за когось з кандидатів, яких партія висунула саме в цьому регіоні. На виборах до парламенту людина зможе обрати зі списку партії того кандидата, який їй подобається найбільше. Таким чином усувається можливість купування місця в списках, адже люди формуватимуть його, а не партійні керівники.

      Сьогодні в Україні діє змішана виборча система. 225 депутатів обираються до Верховної Ради через мажоритарні округи, 225 за списками. Чергові вибори відбудуться 27 жовтня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Самопоміч ВО Батьківщина Блок Петра Порошенка Народний фронт
      Джерело: 24 канал
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