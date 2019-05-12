09:18
12 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Почему в БПП и "Народном фронте" против выборов по открытым спискам: мнение эксперта

      211 Читати новину українською
      Фракции "Блок Порошенко" и "Народный фронт" не хотят вводить открытые списки?
      Фракции "Блок Порошенко" и "Народный фронт" не хотят вводить открытые списки? / Украина молодая

      В парламенте пока нет критического количества голосов для изменения избирательной системы и отмены выборов по мажоритарным округам. Но сейчас шансов больше, чем их было до президентских выборов.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

      Читайте также: Выборы Верховной Рады: удастся избавиться от мажоритарщиков?

      По его словам, принятие такого закона не в интересах депутатов-мажоритарщиков и значительного количества депутатов от фракций БПП и "Народного фронта". Большинство из них может не попасть в следующий парламент по спискам. Учитывая нынешние рейтинги, части нынешних нардепов не хватит места в проходной части партийного списка партии Порошенко.

      Отмену выборов по одномандатным избирательным округам при обработке избирательного кодекса мажоритарщики всячески блокировали. Они себя чувствуют более независимыми, как отдельные игроки. Для "Батькивщины" и "Самопомочи", конечно, открытые избирательные списки наиболее интересны, поскольку это может усилить их влияние. Но погоду будут делать мажоритарщики,
      – говорит Виталий Кулик.

      По его словам, возможен вариант, что нынешний созыв Верховной Рады проголосует за новый избирательный кодекс и открытые списки. Но отсрочит его вступление в силу не к нынешним осенним выборам, а уже следующим.

      Читайте также: Зеленский прокомментировал роспуск парламента

      Виталий Кулик добавляет: для политических сил, которые сейчас не в парламенте, более интересны открытые партийные списки. На одном мажоритарном округе по спискам может пройти два депутата. Но открытые списки уменьшают влияние мажоритарщиков на принятие решений в парламенте. Мажоритарщики автономные, а в списках будут зависеть от партийной дисциплины и партийных лидеров.

      Что изменит голосование по открытым спискам?
      В ноябре 2017 года депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали проект Избирательного кодекса. За соответствующее решение проголосовали 226 нардепов. Проектом предлагается система региональных открытых списков. В каждом округе партии выдвигают свои списки, избиратель обязательно голосует за одну из этих партий и по желанию за кого-то из кандидатов, которых партия выдвинула именно в этом регионе. На выборах в парламент человек сможет выбрать из списка партии того кандидата, который ему нравится больше всего. Таким образом устраняется возможность покупки места в списках, ведь люди будут формировать его, а не партийные руководители.

      Сегодня в Украине действует смешанная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа, 225 по спискам. Очередные выборы состоятся 27 октября 2019 года.

      blog_ava
      День матери: поздравления для самых дорогих
      сегодня
      3753
      Теги: Новости Украины Новости политики Самопомич Верховная Рада Народный фронт ВО Батьківщина Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      ВПП России катится вниз – быстро и уверенно
      сегодня , 08:51 ВПП России катится вниз – быстро и уверенно
      Злой Одессит 704
      Главные новости 11 мая: отмененный визит адвоката Трампа и ответ Минкульта относительно УПЦ КП
      11 мая , 22:14 Главные новости 11 мая: отмененный визит адвоката Трампа и ответ Минкульта относительно УПЦ КП
      323
      В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      11 мая , 22:03 В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      Ольга Черненко 2702
      Как живет крымчанка, которой Медведев ответил " Вы держитесь здесь, всего доброго"
      11 мая , 18:40 Как живет крымчанка, которой Медведев ответил " Вы держитесь здесь, всего доброго"
      290
      Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      11 мая , 16:02 Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      Блог Медіа 1097
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Как живется одиозной Штепе на свободе: видео
       25 января 2018 , 12:36
      Тонкости качественного шиномонтажа
       1 декабря 2018 , 12:00
      Зинченко во второй раз подряд выйдет в стартовом составе Манчестер Сити
       1 декабря 2018 , 16:11
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук