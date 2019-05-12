Почему в БПП и "Народном фронте" против выборов по открытым спискам: мнение эксперта

В парламенте пока нет критического количества голосов для изменения избирательной системы и отмены выборов по мажоритарным округам. Но сейчас шансов больше, чем их было до президентских выборов.

Такое мнение 24 каналу высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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По его словам, принятие такого закона не в интересах депутатов-мажоритарщиков и значительного количества депутатов от фракций БПП и "Народного фронта". Большинство из них может не попасть в следующий парламент по спискам. Учитывая нынешние рейтинги, части нынешних нардепов не хватит места в проходной части партийного списка партии Порошенко.

Отмену выборов по одномандатным избирательным округам при обработке избирательного кодекса мажоритарщики всячески блокировали. Они себя чувствуют более независимыми, как отдельные игроки. Для "Батькивщины" и "Самопомочи", конечно, открытые избирательные списки наиболее интересны, поскольку это может усилить их влияние. Но погоду будут делать мажоритарщики,

– говорит Виталий Кулик.

По его словам, возможен вариант, что нынешний созыв Верховной Рады проголосует за новый избирательный кодекс и открытые списки. Но отсрочит его вступление в силу не к нынешним осенним выборам, а уже следующим.

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Виталий Кулик добавляет: для политических сил, которые сейчас не в парламенте, более интересны открытые партийные списки. На одном мажоритарном округе по спискам может пройти два депутата. Но открытые списки уменьшают влияние мажоритарщиков на принятие решений в парламенте. Мажоритарщики автономные, а в списках будут зависеть от партийной дисциплины и партийных лидеров.

Что изменит голосование по открытым спискам?

В ноябре 2017 года депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали проект Избирательного кодекса. За соответствующее решение проголосовали 226 нардепов. Проектом предлагается система региональных открытых списков. В каждом округе партии выдвигают свои списки, избиратель обязательно голосует за одну из этих партий и по желанию за кого-то из кандидатов, которых партия выдвинула именно в этом регионе. На выборах в парламент человек сможет выбрать из списка партии того кандидата, который ему нравится больше всего. Таким образом устраняется возможность покупки места в списках, ведь люди будут формировать его, а не партийные руководители.



Сегодня в Украине действует смешанная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа, 225 по спискам. Очередные выборы состоятся 27 октября 2019 года.