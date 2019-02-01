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      Чому в Україні дорожчає нерухомість: пояснення архітектора

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      Чому в Україні дорожчає нерухомість
      Чому в Україні дорожчає нерухомість / unsplash.com/Ілюстрація

      Які фактори впливають на формування цін на ринку нерухомості України і чому попри зростання темпів будівництва вартість квадратних метрів лише зростає.

      Державна служба статистики оприлюднила дані про те, що за підсумками 2018-го року у порівнянні з 2017-м, ціни на житло на первинному ринку нерухомості України зросли на 5,4%, квартири на вторинці за рік здорожчали на 5%.

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      Архітектор Тарас Годованець у коментарі 24 каналу називає дані від Держстату однозначно заниженими.

      Як проектант багатьох житлових комплексів у Києві та Київській області фахівець зазначає, що коригування на ринку нерухомості України за 2018 рік було значно вищим.

      Є низка факторів, від яких залежать ціни на квадратні метри у новобудовах. Архітектор виділяє такі основні:

      - підвищення вартості будівельних матеріалів – за його даними, у 2018-му вона зросла в середньому на 15-35%;

      - за минулий рік також підвищилась вартість робочої сили – на 20-25%;

      - інфляція – за даними Держстату, середньорічна інфляція у 2018-му знизилась до 10,9% у порівнянні з 14,4% у 2017-му;

      За словами архітектора, на цінах на квадратні метри також позначаться нові державні будівельні норми, зокрема ті, що стосуються проектування та реконструкції.

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      Наприклад, з 1 квітня 2019 року вступлять в дію нові ДБН про інклюзивність будівель, які передбачають, що нові об'єкти мають проектувати з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

      Вкінці 2018 почали діяти нові державні будівельні норми щодо щільності забудов та фасадної теплоізоляції.

      За даними експерта, вже на початок нового будівельного сезону, який стартує навесні 2019-го, деякі столичні забудованики заклали підвищення вартості квадратних метрів у своїх новобудовах на 20-25%.

      Представник Асоціації фахівців з нерухомості Україні, ріелтор Едуард Бразас у коментарі 24 каналу зазначив, що у 2019-му на різкі зміни на ринку нерухомості України очікувати не варто.

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      Теги: Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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