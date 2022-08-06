Чомусь щодо значного загострення навколо ЗАЕС немає звіту Amnesty International, – Зеленський

Міжнародні організації після повномасштабного нападу росії показали усю свою безпомічність. Ефективність їхньої роботи та гучних звітів край низька, якщо не нульова, адже злочини росіян вони не зупиняють.

російські окупанти погрожують цивілізованому світу ядерною катастрофою на Запорізькій АЕС, Поки що міжнародні організації або реагують гучними заявами, які ніколи не зупиняли росіян, або й взагалі відмовчуються.

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Amnesty International уникає висвітлення діяльності росіян на ЗАЕС

Міжнародної правозахисна організація Amnesty International вирішила підіграти російським окупантам та опублікувати скандальний звіт, мовляв, ЗСУ піддають небезпеці мирних мешканців, адже створюють бази у житлових районах. Про те, що російські окупанти обстрілюють житлові квартали там, де ЗСУ немає навіть й близько, в організації чомусь забули.

Просто зараз окупанти мінують ЗАЕС та обстрілюють ядерний об'єкт, але фіксувати дії російських терористів міжнародні правозахисники не поспішають. Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні повідомив, що терор за допомогою найбільшої атомної станції Європи вимагає негайної та жорсткої реакції.

Російські обстріли атомної станції є одним з найнебезпечніших злочинів проти українців та всіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту й навіть простого повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації,

– наголосив Зеленський.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців