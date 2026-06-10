Системна FrontStrike-робота триває: Чонгарський міст зазнав критичних руйнувань від ударів БпЛА

Українські військові вивели з ладу ключову артерію, яка сполучає окуповану Херсонщину з Кримом. Чонгарський міст зазнав кількох результативних уражень, рух мостом повністю перекритий.

Про це повідомили в 1-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ.

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Що зараз з Чонгарським мостом?

У ніч на 9 червня по мосту біля Чонгара Херсонської області вдарили безпілотниками FP-2. В операції брали участь підрозділи кількох українських формувань, зокрема спецпідрозділів штурмового та мультидоменного напрямів.

Раніше, 7 червня, міст уже зазнав пошкоджень – тоді було частково зруйновано дорожнє покриття в одному з напрямів. Після повторної атаки об'єкт фактично виведено з ладу, а транспортне сполучення через нього заблоковано на невизначений термін.

Ми бачимо всі пересування та повністю контролюємо ремонтні роботи ворога. Готові внести свої далекобійні корективи будь-якої миті,

– йдеться у повідомленні військових.

Де розташований Чонгарський міст: дивіться на карті

Яка ситуація в окупантів у Криму?

Сили спеціальних операцій взяли під вогневий контроль логістичний маршрут Мелітополь – Чонгар. Водночас зазначається, що повністю зупинити постачання до Криму можливо лише за умови фізичного перекриття ключових трас.

Військовий експерт Сергій Грабський у коментарі 24 Каналу наголосив, що наразі повне блокування цього напрямку неможливе, оскільки без постійної присутності українських сил на місцях окремі спроби прориву все ще можуть відбуватися.

При цьому російське командування угруповання "Восток" заборонило перевезення військових вантажів трасою Р-280 "Новоросія" після серії ударів по її логістичній інфраструктурі.