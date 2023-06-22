Чекаємо на фінал: колаборант Сальдо повторює долю Стрємоусова – у мережі помітили цікавий момент

Уранці 22 червня зафіксовано влучання по Чонгарському мосту, унаслідок чого переправа пошкоджена. Колаборант та зрадник Владімір Сальдо вирішив записати відеозвернення на фоні моста із запевненням, що "все добре". Однак користувачі мережі, дивлячись це відео, помітили, що це ж було вже.

Мова йде про те, що "заступник" очільника окупаційної адміністрації Херсонщини Кіріл Стрємоусов записував абсолютно таке ж звернення після того, як ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту, коли ще правобережжя Херсонщини було в окупації. Тоді зрадник заспокоював окупантів, мовляв, нічого серйозного не трапилося і міст надалі можуть використовувати росіяни для транспортування техніки, боєприпасів та продовольства.

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Чекаємо на повне повторення долі

Стрємоусов минулої осені заявляв, що удари ЗСУ по Антонівському мосту ніяк не вплинуть на російську армію. Владімір Сальдо, мабуть, відшукав десь сценарій свого "заступника" і вирішив записати майже ідентичне відео, щоправда, тепер довелося говорити про Чонгарський міст.

Сальдо так само на фоні мосту переконує, що "панікі нєт" і удар по переправі ніяк не вплине на окупаційні сили.

Та варто відзначити, що Стрємоусов, розповідаючи про те, що з Антонівським мостом усе добре, запевняв, що окупанти втримають Херсон. Як результат – ЗСУ деокупували Херсон, а Стрємоусов – загинув в аварії. Для того, щоб Сальдо повністю повторив долю цього зрадника, варто дочекатися повного звільнення Херсонщини і ще одного загадкового ДТП. Цього разу за участю Сальдо.

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Удар по Чонгарському мосту

Про смерть Стрємоусова стало відомо 9 листопада 2022 року – за 2 дні до звільнення Херсона. Цікаво, що спершу його загибель вважали інсценуванням. За однією з версій, причиною аварії за участю колаборанта стало зіткнення з колоною військової техніки. Похорон зрадника відбувався в тимчасово окупованому Криму.

Українські воїни продовжують нищити логістичні шляхи на окупованих територіях, аби перебування росіян на нашій землі з кожним днем ставало все більш неможливим. Уранці 22 червня "гарячий привіт" отримав Чонгарський міст – один із двох автомобільних шляхів до тимчасово окупованого Криму, через який ворог постачав зброю, техніку та продовольство для окупаційних сил на Херсонщині.

У пропагандистів ця подія викликала неабияку хвилю паніки, адже такі удари вкотре доводять, що на Херсонщині для ворога немає жодного безпечного місця.

Варто відзначити, що робота з ураження ворожої логістики триває постійно. До прикладу, не так давно мелітопольські партизани підірвали залізничний міст у тимчасово окупованій Якимівці в Запорізькій області – це важливий для росіян логістичний шлях з постачання необхідного на фронт з тимчасово окупованого Криму.