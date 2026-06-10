Чонгарський міст знищено, – Коваленко

Українські військові дедалі результативніше відпрацьовують по логістичних маршрутах окупантів. Кілька днів під ударами дронів перебував Чонгарський міст, який з'єднує Херсонщину й Крим. Тепер міст знищено.

Про таке 10 червня повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Що відомо про ураження Чонгарського мосту?

За словами лейтенанта Коваленка, російська влада намагається замовчувати ситуацію в окупованому Криму. Знищення Чонгарського мосту суттєво ускладнило ситуацію ворога.

Зазначимо, що в ніч проти 9 червня українські безпілотники FP-2 завдали удару по мосту поблизу Чонгара на Херсонщині. Перед цим 7 червня міст зазнав пошкоджень, коли було частково зруйновано дорожнє покриття.

Після нової атаки переправа фактично втратила функціональність, рух транспорту через неї було припинено на невизначений термін.

Важливо, що саме за допомогою цього мосту росіяни перекидали техніку й зброю для своєї армії.

Де розташований Чонгар: показуємо на карті

Що ще відомо про успішні операції Сил оборони?

Бійці "Азову" повідомили про знеструмлення Маріупольського торгового порту. Унаслідок злагоджених дій було уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами. Під ударом опинився також підсанкційний суховантаж Lady Augusta, який є частиною тіньового флоту країни-агресорки.

Неспокійно було й на території Росії. Під ударом крилатих ракет FP-5 Flamingo опинився воєнний завод у Чебоксарах, який виготовляє компоненти до російських "Шахедів", "Іскандерів" та "Калібрів".

Окрім того, Сили спеціальних операцій СБУ вдарили по нафтоперекачувальних станціях "Второво" та "Лобково", які відіграють важливу роль у постачанні пального до Москви. Обидва об'єкти розташовані приблизно за 700 кілометрів від українського кордону.