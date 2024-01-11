Москву накрила "чорна хуртовина": видимість майже нульова, місцями вже до 30 сантиметрів снігу
Російську столицю накрила потужна негода. Москвичі бідкаються на так звану "чорну хуртовину", а видимість на дорогах майже нульова.
Про негоду масово повідомляють місцеві телеграм-канали. На дорогах уже виникли величезні затори, тому росіянам радять користуватися громадським транспортом, передає 24 Канал.
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"Чорна хуртовина" у Москві
Мешканці країни-агресора тільки-но почали радіти, що минули сильні морози, як Москву накрила нова негода. Сильний снігопад з вітром раптово накрив столицю. Це явище вже прозвали "чорною хуртовиною".
Росіян засипає снігом: дивіться відео
Негода накрила Москву: дивіться відео
Видимість дуже погана й маже дорівнює нулю. На дорогах через це виникли величезні затори. Місцями у російській столиці вже насипало до 30 сантиметрів снігу.
Негода в Москві / Фото з мережі
Однак і це не все. Синоптики попереджають, що погода у Москві лише буде погіршуватися. Наразі температура сягає до -3 градусів морозу, однак до вечора вона може опуститися щонайменше до -13, а, можливо, й більше.
Видимість у Москві майже нульова: дивіться відеоДовідка. "Чорною хуртовиною" у Росії називають явище, коли починаються сильні снігопади, а вітер настільки потужний, що видимість дорівнює майже нулю.
Екстренні служби в Росії рекомендують пересісти на громадський транспорт. Окрім того, на дорогах також очікується ожеледиця.