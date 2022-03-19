Чорна випалена земля: Maxar оприлюднив свіжі знімки розбомбленого драмтеатру у Маріуполі
19 березня 2022 , 20:02Читать новость на русском
Джерело:Maxar Technologies
Показали нові супутникові знімки з оточеного Маріуполя. На них видно наслідки авіаудару по драматичному театру.
На місці драмтеатру тепер чорна й випалена земля.
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Нагадаємо, російські окупанти цілеспрямовано знищили драматичний театр у самому центрі Маріуполя ще 16 березня. Рашистів навіть не зупинив напис "діти", що був поруч.
З-під завалів зруйнованої будівлі продовжують витягати людей. На щастя, бомбосховище витримало, багатьох вдалось врятувати.
До речі – Біженці з Маріуполя розповідають як виходили з блокади: