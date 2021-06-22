Чорне море не було й не повинне бути "російським озером", – Данілов

Британський есмінець HMS Defender прибув до порту Одеси. Секретар РНБО Олексій Данілов отримав від його капітана унікальний подарунок.

Вінс Оуен вручив Данілову історичний принт першої у світі британської карти Чорного моря. Це сталося під час урочистого прийому 21 червня.

Раніше Британський есмінець і фрегат з Нідерландів увійшли в Чорне море: Росія стежить за ними

Данілов: Чорне море не має бути "російським озером"

"Ця пам'ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути "російським озером", як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", – наголосив секретар РНБО.



Принт першої у світі британської карти Чорного моря / Фото з фейсбук-сторінки Данілова

Що ще розповів Данілов

У ході прийому Данілов зустрівся, зокрема, з першим морським лордом Тоні Радакіном, першим заступником міністра оборони Джеремі Квіном та в Україні Меліндою Сіммонс. "Приємно згадати, що саме за прямої воєнно-політичної підтримки Великої Британії у 2020 році Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями", – зазначив він.

Секретар РНБО підкреслив, що Велика Британія як добрий друг та партнер України незмінно підтримує наші євроатлантичні прагнення, територіальну цілісність та незалежність. Й додав, що співпраця між країнами має розвиватися й надалі.

Україна та Велика Британія підписали важливу угоду

Під час заходу між оборонними відомствами країн й суднобудівним підприємством Rosyth Royal Dockyard Limited був підписаний меморандум щодо розвитку спроможностей Військово-морських сил ЗСУ.

Переконаний, що цей крок стане визначальним для започаткування поглибленого військово-технічного співробітництва між нашими країнами,

– зазначив Данілов.

"Безпека Чорноморського регіону стає міцнішою у співпраці з нашими партнерами – країнами-членами НАТО", – підсумував секретар Ради нацбезпеки та оборони