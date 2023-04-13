Чорне море має стати морем НАТО, – Дмитро Кулеба

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, довела, що безпека регіону неподільна – загроза для когось є загрозою для кожного. Тож Чорне море потрібно зробити морем НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Глава МЗС виступив на Чорноморській безпековій конференції в Бухаресті.

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Потрібна система безпеки для всіх, кого лякає маніяк

Дипломат зауважив, що у Заходу не було сталої чорноморської стратегії, тоді як держава-агресор завжди її мала – "агресивну, реваншистську і варварську". Він нагадав, що перша атака Росії на територіальну цілісність України відбулася на острові Тузла між Чорним і Азовським морями.

Коли страх закрив двері НАТО для України та Грузії у 2008 році, Росія швидко відповіла, атакувавши обох,

– наголосив Кулеба.

Також міністр зазначив: дехто з лідерів вирішив, що кращою стратегією було "лишати маніяка щасливим", включно з полишенням його потенційних жертв беззахисними.

Глава МЗС переконаний, що саміт у Вільнюсі є шансом виправити цю помилку минулого і зробити рішучі кроки на шляху до членства України в НАТО. Аби двері не тільки були "відчиненими", а й був чіткий план того, коли і як наша держава в них увійде.

Я бачу, що ми всі тепер розуміємо, що страх не стратегія. Настав час для напрацювання всеосяжної системи безпеки для всіх держав регіону, яких лякає маніяк на свободі. Настав час зробити Чорне море тим, чим стало Балтійське – морем НАТО. Ця війна довела, що безпека регіону неподільна – загроза для когось є загрозою для кожного,

– підкреслив Кулеба.

Російські терористи вже відреагували. Як зазначають ворожі ЗМІ, рупор Путіна Пєсков заволав, що Чорне море нібито ніколи не буде морем НАТО.

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Україна – гарант Європи, – глава МЗС Румунії

Очільник Міністерства закордонних справ Румунії заявив, що Україна стала гарантом безпеки європейської спільноти. Проте партнерам потрібно зосередитися на забезпеченні захисту Чорного моря.

Під час виступу на безпековій конференції Богдан Ауреску зазначив, що від початку повномасштабного російського вторгнення його держава залишалася надійним партнером України і допомагає боротися з наслідками війни.

"Але ми маємо робити більше. Бо вже зрозуміло, що Україна – гарант майбутньої безпеки європейського співтовариства", – наголосив глава МЗС. Він завив, що міжнародна спільнота повинна сформувати єдину позицію у питанні допомоги нашій державі. Зокрема, партнери мають зосередитися на захисті Чорного моря та Чорноморського регіону.

Чорне море – це дзеркало, яке показує, як буде виглядати майбутнє Європи та світу,

– підкреслив Ауреску.

12 квітня у Бухаресті розпочалася перша Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи. На ній зібралися понад 200 експертів, політичних та державних діячів з різних країн світу. У столиці Румунії мають обговорити виклики, які постали перед країнами Чорноморського регіону через російську агресію.