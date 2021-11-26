У Чорне море ввійшов ракетний есмінець США: на борту є "Томагавки"

Ракетний есмінець Військово-Морських сил США Arleigh Burke увійшов в акваторію Чорного моря. Корабель разом із союзниками та партнерами з НАТО забезпечуватиме безпеку в регіоні.

Американські Військово-Морські сили у мережі повідомили, що до Чорного моря ракетний есмінець прибув ввечері 25 листопада.

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Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) увійшов в Чорне море в межах планового патрулювання,

– йдеться в повідомленні.

Перебуваючи в Чорному морі, корабель разом з союзниками та партнерами з НАТО відповідатиме за безпеку і стабільність морських шляхів в регіоні.

До слова, на борту есмінця є ракети "Томагавк".

Tomahawk – американська багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета компанії Raytheon. Є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості.



У Чорне море увійшов есмінець НАТО із "Томагавками" на борту / Фото НАТО

Що відомо про есмінець Arleigh Burke

Він – один з чотирьох есмінців ВМС США. Базується на військово-морській базі Рота, що на території Іспанії.

Оснащений бойовою системою Aegis, яка дозволяє одночасно запускати й відстежувати ракети та ухилятися від них.

На озброєнні USS Arleigh Burke стоять артилерійська установка Mark 45 127 міліметрів, дві шестиствольні зенітні установки Phalanx 20 міліметрів, ракети "Гарпун", "Томагавк" та інші системи.

Закріплений за командуванням 65-ї оперативної групи на підтримку архітектури комплексної протиповітряної оборони Альянсу.

Названий на честь американського адмірала Арлі Альберта Берка, який воював на Тихому океані під час Другої світової війни.

Джерело: Вікіпедія

Наприкінці жовтня 2021 року американський есмінець USS Porter увійшов в акваторію Чорного моря. Він прибув для участі у спільних навчаннях з партнерами по НАТО.

Текст допису ВМС США:

Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) увійшов в Чорне море, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО в регіоні.