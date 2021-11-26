У Чорне море ввійшов ракетний есмінець США: на борту є "Томагавки"
Джерело:твітер ВМС США
Ракетний есмінець Військово-Морських сил США Arleigh Burke увійшов в акваторію Чорного моря. Корабель разом із союзниками та партнерами з НАТО забезпечуватиме безпеку в регіоні.
Американські Військово-Морські сили у мережі повідомили, що до Чорного моря ракетний есмінець прибув ввечері 25 листопада.
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Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море
Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) увійшов в Чорне море в межах планового патрулювання,
– йдеться в повідомленні.
Перебуваючи в Чорному морі, корабель разом з союзниками та партнерами з НАТО відповідатиме за безпеку і стабільність морських шляхів в регіоні.
До слова, на борту есмінця є ракети "Томагавк".Довідка. Tomahawk – американська багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета компанії Raytheon. Є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості.
У Чорне море увійшов есмінець НАТО із "Томагавками" на борту / Фото НАТО
Що відомо про есмінець Arleigh Burke
- Він – один з чотирьох есмінців ВМС США. Базується на військово-морській базі Рота, що на території Іспанії.
- Оснащений бойовою системою Aegis, яка дозволяє одночасно запускати й відстежувати ракети та ухилятися від них.
- На озброєнні USS Arleigh Burke стоять артилерійська установка Mark 45 127 міліметрів, дві шестиствольні зенітні установки Phalanx 20 міліметрів, ракети "Гарпун", "Томагавк" та інші системи.
- Закріплений за командуванням 65-ї оперативної групи на підтримку архітектури комплексної протиповітряної оборони Альянсу.
- Названий на честь американського адмірала Арлі Альберта Берка, який воював на Тихому океані під час Другої світової війни.
Джерело: ВікіпедіяЗверніть увагу! Наприкінці жовтня 2021 року американський есмінець USS Porter увійшов в акваторію Чорного моря. Він прибув для участі у спільних навчаннях з партнерами по НАТО.
Текст допису ВМС США:
Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) увійшов в Чорне море, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО в регіоні.