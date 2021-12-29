"Чорні дроворуби" накрали лісу на понад півтора мільйона гривень

На Донеччині семеро осіб незаконно вирубували та продавали деревину. Зловмисники діяли за відпрацьованою схемою, щоб ретельно приховати сліди злочину.

Оперативники працювали пів року над документуванням дій злочинців. Їм вдалось встановити особи всіх "чорних дроворубів" та їхнього лідера.

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Продумана схема

Головним організатором виявився 30-річний мешканець Краматорська. До угрупування входили місцеві чоловіки від 19 до 36 років: 2 пиляли дерева, 2 вантажили, інші доставляли деревину на склад і продавали.

Вони провадили діяльність на території Краматорської територіальної громади. У них була продумана схема: ініціатор групи або помічники привозили на місце вирубки "робітників". Потім неподалік займали пост для спостереження, аби у разі наближення сторонніх попередити про небезпеку телефонним дзвінком.



Поліція пів року працювала над документуванням протиправних дій / Фото Нацполіції

Крім того, під час перевезення деревини попереду вантажних машин їхали легкові авто. Їхні водії мали розвідати дорогу, аби не потрапити до рук поліції.

Що загрожує "дроворубам"

Однак правоохоронцям таки вдалось зафіксувати низку фактів протиправної діяльності. За підрахунками Державної екологічної служби, група зрубала дерева твердих порід (дуб, ясен, акація) на півтора мільйона гривень.



Зловмисники завдали збитків на півтора мільйона гривень / Фото Нацполіція

"Чорних лісорубів" затримали на місці злочину. Під час обшуків у їхніх домівках, транспорті та на складах правоохоронці вилучили:

бензопили;

приладдя для порубки деревини;

пальне;

мобільні телефони;

чорнові записи.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Злочинцям загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

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