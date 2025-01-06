Ядерка, панування ШІ та новий локдаун: якими можуть бути "чорні лебеді" 2025 року

На початку нового року багатьох цікавлять прогнози. У Politico певні: немає жодних підстав вважати, що 2025 рік буде спокійнішим за 2024-й. І справа навіть не у Трампі.

На світ чекає поява нових "чорних лебедів". Це раптові події, які було важко передбачити, та все ж вони сталися. У 2024-му таким "лебедем" стало повалення режиму Асада в Сирії. Деталі передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Які чорні лебеді можуть чекати на світ у 2025 році

На думку футурологів, науковців, зовнішньополітичних аналітиків, таких подій може бути з десяток. Ніхто не знає, де саме вони стануться і чи точно це буде, але таку можливість не слід відкидати. Якась із країн може застосувати ядерну зброю, поточні війни закінчаться і почнуться нові, штучний інтелект заведе нас у кризу, а хвороби змусять сидіти вдома – такий короткий перелік прогнозів.

"Врегулювання" в Україні – найцікавіший "лебідь" для нас. Його наслідком може стати напад КНДР на Південну Корею, бо солдати Кіма вже мають бойовий досвід.

А білоруси можуть повалити Лукашенка, надихнувшись прикладом сирійців.

Серед інших можливих війн – поновлення конфлікту між Ізраїлем і Сектором Гази. Тель-Авів може поступитися захопленими територіями, а Газа – обрати собі нове керівництво. Якщо ж під тиском ОАЕ та Саудівської Аравії удасться контролювати регіон і почати його відбудову, це буде дуже значним досягненням.

Альянс Трампа та Сі зараз здається неможливим і парадоксальним. Але тепер лідери мають менше фундаментальних розбіжностей і більше можливостей для взаємодії. Окрім економіки, вони можуть напрацювати базу для мирних перемовин між Україною та Росією.

Щодо ядерної зброї є одразу декілька прогнозів. Ідеться про укладення таємної угоди між США і Росією, щоб зупинити Іран від розробки ядерної зброї. Путіну невигідно, щоб Тегеран мав таку зброю. Та якщо про розробку ядерної бомби заявить і Південна Корея, далі її дії повторять Тайвань і Японія. Світ постане перед новою загрозою ядерної війни, де всі проти всіх.

2025-й може принести найбільшу кібератаку в історії. Вона виведе з ладу значну частину світової інфраструктури. Можливими причинами стануть вимога викупу, маніпулювання людьми, заробіток на падінні цін на світових ринках. Злочинцям можуть допомогти генеративний штучний інтелект і великі мовні моделі. Але супутникові системи та глобальна мережа транспорту можуть зруйнуватися і через природні катаклізми та сонячну активність. І ще штучний інтелект споживає багато енергії, що спричинить енергетичну кризу в світі та призведе до технічних збоїв.

Слід чекати на спалахи нових хвороб, не схожих на грип. Від них може існувати тільки експериментальна вакцина, тож постане потреба ізолювати хворих. Але чиновники, пам'ятаючи локдауни від COVID-19, робитимуть це неохоче. У суспільстві ширитиметься паніка. Інший прогноз стосується відмови військових США від вакцинації, що, природно, зробить їх вразливими – і заразними для інших на іноземних базах. Є навіть думка, що війська США у Європі будуть змушені піти з континенту в цьому випадку.

До паніки призведе й обвалення фінансових ринків. Його також можна досягти за допомогою ШІ, бо той обробляє безліч фінансових даних. Штучний інтелект так само легко може і згенерувати чутки про керівництво компанії, сфабрикувати новини про відкликання продукції чи безпекові загрози, створити фейкові докази фінансового шахрайства. Також злочинці атакують світові фінансові біржі, щоб спричинити хаос.

Цікавими є і сепаратистські рухи у США. Мова про бажання частини одного штату приєднатися до іншого, більш схожого за цінностями. Прихильники цього руху вже виходять на протести, тож можливе і насильство.

Утім, "чорні лебеді" несуть не тільки хаос. У 2025 році люди нарешті можуть почати більше тиснути на владу, щоб та ухвалювала потрібні рішення щодо клімату. А штучний суперінтелект може допомогти розвинути Індію та країни Африки. Тоді будуть зміни у геополітиці, а люди стануть багатшими.