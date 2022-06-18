Чорні Запорожці "Іглою" гучно та яскраво приземлили ворожий Су-25 на Донеччині

Українські захисники збили російський літак Су-25 на Донбасі. Знищити ворожий штурмовик бійцям допоміг переносний зенітний ракетний комплекс "Ігла".

Про це розповіла 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Воїни наголосили, що продовжать захищати нашу землю від ворога.

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Втрати ворога у небі поповнилися ще одним Су-25

Цими днями на Донбасі спостерігається активне знищення росіян, їхньої техніки та авіації. Черговою хорошою звісткою поділилися і захисники Донецька.

Невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше,

– написали вони.

За словами ЗСУ, падіння Су-25 було яскравим, бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба, додали вони.