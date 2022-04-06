Чорні Запорожці розповіли про свого командира, який брав участь в обороні Київщини

Олександр Вдовиченко – полковник ЗСУ, командир 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. У мілітарному середовищі герой відомий за позивним "Слов'ян".

Пресслужба 72 ОМБр імені Чорних Запорожців поділилася світлиною Вдовиченка. Її герой опублікував після того, як ЗСУ вибили росіян та зачистили від них село Мощун на Київщині.

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Саме його бригада – один із тих підрозділів, який завдав вирішального удару ворогу в Київській області. Не всі Чорні Запорожці повернулися з боїв за Київ. Але українська піхота впевнено дала по зубах "елітним" підрозділам російської армії,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба 72 ОМБр імені Чорних Запорожців повідомила: побратими та друзі розповідають, що "Слов'ян" –людина честі: вимогливий, ідейний, справжній лідер та командир.

Герой пройшов війну на Донбасі. Далі вів бойові дії у Київському регіоні.

Командири української армії завжди зі своїми людьми. Вони чують солдатів, бачать роботу сержантів, радяться з колегами-офіцерами. П'ядь за п'яддю вони звільняють рідну землю.

Бойова географія героя простяглася по всій лінії фронту

Навчався у Харківському інституті танкових військ. Розпочав службу у 72-ій бригаді. На війні – від початку російського вторгнення. Бойова географія героя простяглася по всій лінії фронту – Маріуполь, Амвросіївка, Зеленопілля, Волноваха.

"Потім понад рік батальйон, котрий очолював "Слов'ян", утримував Авдіївську промзону, воюючи в 2017-му за ворожу позицію "Алмаз", яку згодом перейменували на "Орел" — за позивним загиблого заступника "Слов'яна" Андрія Кизила.

72 ОМБр імені Чорних Запорожців він очолив на початку вересня 2021 року.

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