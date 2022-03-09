Чорні запорожці відбили атаку десятків ворожих танків на Київщині
9 березня 2022 , 20:58Читать новость на русском
Джерело:72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Українські воїни продовжують героїчно боротися за нашу державу. З кожним днем вони все більше деморалізовують ворога і забирають в нього техніку.
Черговими трофеями похвалилась 72 бригада імені Чорних Запорожців. Їм вдалось знищити ворога на півночі Київщини.
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Наші хлопці знищили ворога на Півночі Київщини. Наші хлопці відбили атаку танків. Їх було десятки,
– повідомили в бригаді.
Військові також запевнили, що стоять на захисті рідної землі до останнього.
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