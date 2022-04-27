Чорні запорожці звільнили від загарбників ще одне село та взяли окупантів у полон
Джерело:72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців звільнили від російських загарбників ще один український населений пункт. А самих окупантів взяли у полон.
Українські військові звільнили ще одне село від окупації
Захисники продовжують відтісняти росіян із української землі. Про це повідомили бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
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Ще одне звільнене від загарбників село. Бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжують відтісняти окупантів із української землі у своїй зоні відповідальності,
– йдеться у повідомленні військових.
"Поповнили обмінний фонд"
Крім того, українські захисники взяли в полон кількох російських окупантів та наголосили, що поводились з полоненими належним чином.
Окрім повернення територій поповнили й кількість обмінного фонду,
– написали військові.
Бійці кажуть, що попри бажання вчинити з ними так, як росіяни із українськими цивільними громадянами, ставлення до полонених було згідно з усіма міжнародними конвенціями.
До слова, Україна отримала від партнерських правозахисних організацій інформацію про місця розміщення наших воїнів, яких росіяни взяли в полон. Їх розселяють у колонії, у деяких з них облаштовані окремі катівні.
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