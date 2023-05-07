Чорний дим біля академії ФСБ: Москва знову палає

У Москві 7 травня знову спалахнула пожежа. Цього разу чорний дим помітили біля академії ФСБ.

Відео з місця подій оприлюднили місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, що палає добряче.

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У Москві загорілася споруджувана багатоповерхівка в ЖК "Нове Очаково", зводить будівлі сумнозвісна компанія "ПІК". Клуби диму від палаючого будинку видно з різних околиць столиці. За попередніми даними, там загорілося сміття і будівельні матеріали.

Чи є постраждалі

На місці пожежі працювали екстрені служби. Причини пожежі поки що невідомі. Про постраждалих також не повідомляють. На даху, за попередньою інформацією, заблоковані кілька робітників.



На даху заблоковані кілька робітників / Фото з телеграм-каналу "Москва24"

Площа загоряння – близько 150 квадратних метрів. Станом на 17:30 пожежу ліквідували.

Пожежа у Москві / Фото з місцевих телеграм-каналів

Жодного дня без пожежі

У Росії ледь не щодня щось горить. До прикладу, у ніч на 5 травня у небо над російською столицею здіймався стовп диму. РосЗМІ заявили, що пожежа спалахнула на вулиці Єреванській у районі Царицино. За попередніми даними, палала адміністративна будівля.

Полум'я охопило двоповерхову будівлю. Спершу традиційно для Росії заявили, що "постраждалих немає", а згодом наголосили, що "дані уточнюються". 4 травня вогонь охопив Ільський нафтопереробний завод. А в ніч на 3 травня гасили резервуар із нафтопродуктами поблизу порту Тамань.

Додамо, що у ніч проти 3 травня невідомі безпілотники завдали удар по резиденції російського президента в Москві. Хто саме напав на Кремль – поки невідомо. У Путіна вигадують про атаку дронів з боку України. Там кажуть, що російські військові та спецслужби "вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль". Постраждалих, на жаль, немає. Україна неодноразово заявляла, що не збирається атакувати територію країни-агресорки.

Ввечері 2 травня на залізниці Брянської області стався вибух. Глава регіону Олександр Богомаз заявив, що в районі станції Сніжецька "спрацював невстановлений вибуховий пристрій", через що з рейок зійшли локомотив та "кілька вантажних вагонів". Однак очевидці повідомляли про кілька вибухів, а місцеві ЗМІ писали, що з рейок зійшли 20 вагонів вантажного складу.