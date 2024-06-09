На Дніпропетровщині збили чорний "Шахед": у мережі опублікували фото

У ніч на 8 червня окупанти атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог запускає і чорні ударні безпілотники, які українським захисникам складніше виявити.

Один із таких чорних "Шахедів" під час минулої атаки українським захисникам вдалося збити в Дніпропетровській області. Дрон-камікадзе приземлили в полі, а світлину – опублікували у мережі.

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У мережі показали збитий чорний "Шахед"

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у мережі опублікував збитий чорний "Шахед". Українські захисники неба приземлили його під час атаки у ніч на 8 червня.

Це один із ворожих "Шахедів", який вночі летів атакувати наші міста,

– підписав Лукашук фото.



Збитий чорний "Шахед" у Дніпропетровській області / Фото: Микола Лукашук

Очільник облради наголосив, що чорні дрони-камікадзе дуже важко виявити уночі. Лукашук додав, що росіяни навмисно фарбують "Шахеди" в темний колір, щоб ускладнити роботу ППО.

Та наші захисники відпрацьовують по максимуму. Кожен знищений російський "Шахед" – це десятки врятованих життів. Кожен перехоплений дрон – це доказ того, що наші хлопці й дівчата непереможні. Дякую їм за захист,

– подякував Лукашук.

Атака "Шахедами" у ніч на 8 червня

У ніч на 8 червня окупанти традиційно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Про загрозу у Повітряних силах попередили за кілька хвилин до опівночі.

Вибухи у ніч на 8 червня лунали в Полтавській Харківській та Дніпропетровській областях.

Зранку 8 червня Повітряні сили повідомили ворог запустив 13 дронів-камікадзе з традиційних напрямків – мису Чауда в Криму й з території Курської області. Українські захисники давали потужну відсіч ворогу й збили 9 "Шахедів".

Окрім того, у ніч на 8 червня російські військові також запускали авіаційну ракету Х-59. Її також вдалося збити українським захисникам.

Окупанти почали фарбувати "Шахеди" у чорний колір наприкінці 2023 року. Як неодноразово пояснювали в ЗСУ, ворог прагне ускладнити роботу мобільних вогневих груп. які орієнтуються акустично і за допомогою прожекторів, а збити чорний БпЛА у чорному небі – завдання надскладне.